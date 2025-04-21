منافس الأهلي - أبولا: العين يقرر عدم تفعيل بند شراء لاعب بورتو.. وموقفه من المونديال

قرر نادي العين الإماراتي عدم تفعيل بند شراء فابيو كاردوزو مدافع بورتو الذي يتبقى له موسم واحد في تعاقده مع النادي البرتغالي.

وكان العين قد حصل على كاردوزو على سبيل الإعارة من بورتو هذا الموسم.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن قرار إدارة العين بإعادة هيكلة الفريق بشكل جذري بسبب النتائج السيئة للفريق هذا الموسم.

وقرر العين عدم تفعيل بند شراء كاردوزو والمحدد بـ 1.2 مليون يورو، ومن المحتمل عدم مشاركته مع الفريق الإماراتي في كأس العالم للأندية.

وأشار التقرير إلى نية نادي العين في إبرام صفقات قوية خلال الفترة المقبلة من أجل الظهور بشكل جيد في مونديال الأندية.

ويقع نادي العين في المجموعة السابعة رفقة فرق مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد.

وأوضح التقرير أن كاردوزو بذلك سيعود إلى بورتو قبل كأس العالم للأندية لكن لم يتضح موقفه من المشاركة مع الفريق.

ويقع بورتو في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية رفقة كل من الأهلي وإنتر ميامي وبالميراس.

وانتقل كاردوزو إلى العين على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو بجانب تحمل النادي الإماراتي راتبه.