الرياضية: اتحاد جدة قد يستعيد نجمه الهولندي أمام النصر

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 11:38

كتب : FilGoal

بنزيمة - بيرخفاين

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الهولندي ستيفن بيرخفاين جناح اتحاد جده قد يعود لصفوف فريقه قبل لقاء القمة ضد النصر.

وبدأ الهولندي المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، فور عودته الأحد إلى ناديه، قادمًا من بلاده، حسب تقرير الرياضية.

وأزال اللاعب، منذ أسبوعٍ، الجبيرة من على مفصل قدمه، موضع إصابته أمام الرياض ضمن الجولة الـ 25 من الدوري السعودي. وتتمحور المرحلة الثانية من برنامجه حول التقوية العضلية واستعادة اللياقة البدنية.

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وأضاف التقرير أن الهولندي سيعود إلى درجة الجاهزية اللازمة خلال فترة التوقف المقبلة، المرتبطة بخوض ثلاثة فرقٍ سعوديةٍ منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولفت التقرير إلى إمكانية الاستعانة بالهولندي أمام النصر، 7 مايو المقبل، ضمن الجولة الـ30 من الدوري.

وخاض النجم الهولندي مع اتحاد جده 24 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم 10 اهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وضم اتحاد جده النجم الهولندي ستيفن بيرجوين في صيف 2024 ولمدة 3 سنوات قادما من أياكس أمستردام.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الاتفاق يوم الإثنين في الجولة الـ29.

ويتصدر النمور ترتيب الدوري السعودي بـ65 نقطة.

اتحاد جدة ستفين بيرخفاين النصر
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