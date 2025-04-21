نيرة الأحمر: هناك تركيز واهتمام بنادي واحد في مصر.. والمنتخب فقط من يمثل البلد

أبدت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استيائها من ارتفاع سقف التعاقدات بالفترة الحالية.

وكشفت نيرة عن معاناة نادي الزمالك في حسم الصفقات بسبب العروض المرتفعة من أحد الأندية الأخرى.

وشددت عضو مجلس إدارة الزمالك، أن منتخب مصر فقط هو من يمثل مصر ولا يوجد نادي يمثل مصر.

وقالتنيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر قناة النادي: "لا أريد تحميل الخطأ على أحد وسأقول أن الكل مخطيء لكن دعونا نرى إلى أين سنصل بنادي الزمالك، وما هي نهاية هذا الأمر".

وكشفت "ليس نادي الزمالك فقط من يعاني بل لا يوجد تركيز مع كل الأندية الجماهيرية في مصر، هناك تركيز مع ناد بعينه والاهتمام به فقط لأنه يمثل مصر، وفي الحقيقة من يمثل مصر هو منتخب مصر فقط، لا يوجد نادي يمثل مصر".

وتابعت "عندما نريد الاهتمام بمنتخب مصر يجب الاهتمام بكل الأندية خاصة الجماهيرية منها، لا نتحرك خطوة إلى الأمام بسبب سقف التعاقدات".

وأوضحت نيرة "الآن لا يمكننا الحديث مع لاعب رغم اعترافه أنك نادي جماهيري وكنت تحصد البطولات، لكن اللاعب يُبلغنا أن النادي الآخر يعرض عليه 10 قروش مقابل 3 فقط من الزمالك".

واختتمت تصريحاتها "عندما نتحدث مع اللاعب أنك ستخرج من القائمة هناك أو الخروج معار يجيب أنه سيحصل على مقابل مالي جيد، هل هذا طبيعي؟ من سيضع حدا لهذا الأمر؟ الموضوع بات صعبا جدا جدا".