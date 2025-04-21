نيرة الأحمر: هناك تركيز واهتمام بنادي واحد في مصر.. والمنتخب فقط من يمثل البلد

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

نيرة الأحمر - بعثة الزمالك

أبدت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استيائها من ارتفاع سقف التعاقدات بالفترة الحالية.

وكشفت نيرة عن معاناة نادي الزمالك في حسم الصفقات بسبب العروض المرتفعة من أحد الأندية الأخرى.

وشددت عضو مجلس إدارة الزمالك، أن منتخب مصر فقط هو من يمثل مصر ولا يوجد نادي يمثل مصر.

أخبار متعلقة:
"لخلوها من المخالفات".. الأعلى للإعلام يحفظ شكاوى الزمالك والأهلي ضد برنامج ملعب البلد هشام نصر: هذه حقيقة حصول الزمالك على 600 مليون.. وزيزو يريد ضعف عقده أحمد سالم: على زيزو الالتزام بعقده مع الزمالك.. وهذه حقيقة المفاوضات مع محمد شريف كرة يد – اجتماع بين هشام نصر وفرناندو باربيتو مدرب الزمالك لمناقشة أسباب تراجع النتائج

وقالتنيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر قناة النادي: "لا أريد تحميل الخطأ على أحد وسأقول أن الكل مخطيء لكن دعونا نرى إلى أين سنصل بنادي الزمالك، وما هي نهاية هذا الأمر".

وكشفت "ليس نادي الزمالك فقط من يعاني بل لا يوجد تركيز مع كل الأندية الجماهيرية في مصر، هناك تركيز مع ناد بعينه والاهتمام به فقط لأنه يمثل مصر، وفي الحقيقة من يمثل مصر هو منتخب مصر فقط، لا يوجد نادي يمثل مصر".

وتابعت "عندما نريد الاهتمام بمنتخب مصر يجب الاهتمام بكل الأندية خاصة الجماهيرية منها، لا نتحرك خطوة إلى الأمام بسبب سقف التعاقدات".

وأوضحت نيرة "الآن لا يمكننا الحديث مع لاعب رغم اعترافه أنك نادي جماهيري وكنت تحصد البطولات، لكن اللاعب يُبلغنا أن النادي الآخر يعرض عليه 10 قروش مقابل 3 فقط من الزمالك".

واختتمت تصريحاتها "عندما نتحدث مع اللاعب أنك ستخرج من القائمة هناك أو الخروج معار يجيب أنه سيحصل على مقابل مالي جيد، هل هذا طبيعي؟ من سيضع حدا لهذا الأمر؟ الموضوع بات صعبا جدا جدا".

الزمالك نيرة الأحمر ألعاب الصالات الأهلي
نرشح لكم
الدماطي: لسنا في حاجة لتبرير موقفنا بشأن موارد الأهلي.. وقيمة الصفقات معلنة خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير نقل مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي إلى ملعب المقاولون.. وتعديل توقيت مواجهتين "لخلوها من المخالفات".. الأعلى للإعلام يحفظ شكاوى الزمالك والأهلي ضد برنامج ملعب البلد هشام نصر: هذه حقيقة حصول الزمالك على 600 مليون.. وزيزو يريد ضعف عقده أحمد سالم: على زيزو الالتزام بعقده مع الزمالك.. وهذه حقيقة المفاوضات مع محمد شريف خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر ربع نهائي كأس عاصمة مصر تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي أمام إيفرتون.. وأورتيجا يعوض إيدرسون
أخر الأخبار
القبض على مشجع في الدوري الفرنسي بسبب مقذوف 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: جناح النصر يخطر إدارة النادي برغبته في الرحيل 28 دقيقة | سعودي في الجول
الدماطي: لسنا في حاجة لتبرير موقفنا بشأن موارد الأهلي.. وقيمة الصفقات معلنة 41 دقيقة | الدوري المصري
كيف قاد مدرب الشباب السعودي ولفرهامبتون للبقاء في الدوري الإنجليزي 52 دقيقة | سعودي في الجول
معين الشعباني: نهضة بركان لم يحسم تأهله لنهائي الكونفدرالية رغم الرباعية ساعة | الكرة الإفريقية
هدف برشلونة وليفربول.. مدافع ليفركوزن يؤكد رحيله وعدم تمديد تعاقده ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي - أبولا: العين يقرر عدم تفعيل بند شراء لاعب بورتو.. وموقفه من المونديال ساعة | كأس العالم للأندية
الرياضية: اتحاد جدة قد يستعيد نجمه الهولندي أمام النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - زيزو يحرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان 2 خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لضم محمد شريف 3 انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة 4 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو