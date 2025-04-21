بسبب وفاة بابا الفاتيكان.. الدوري الإيطالي يعلن تأجيل مبارياته

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباريات اليوم الإثنين بسبب وفاة بابا الفاتيكان.

وكان الفاتيكان قد أعلن صباح اليوم الإثنين وفاة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن عمر يناهز 88 عاما.

وتقام أربع مباريات اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي، قبل أن يتم تأجيلها بشكل رسمي.

وكانت المباريات كالآتي:

تورينو × أودينيزي (12:30 ظهرا)

كالياري × فيورنتينا (3:00 عصرا)

جنوى × لاتسيو (6 مساء)

بارما × يوفنتوس (8:45 مساء)

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 59 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما يتقاسم فريقا إنتر ونابولي الصدارة بـ 71 نقطة عقب خوض 33 مباراة.

ويتبقى 5 جولات على نهاية مسابقة الدوري الإيطالي.