مواعيد مباريات الإثنين 21 أبريل 2025.. مواجهتان في الدوري السعودي بسباق القمة

تتواصل منافسات الدوري السعودي وسباق القمة اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025.

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الدوري السعودي

يستضيف الهلال فريق الشباب في السادسة إلا خمس دقائق بحثا عن تضييق الخناق على اتحاد جدة.

بينما يستضيف اتحاد جدة فريق الاتفاق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباريات عبر شبكة SSC Sport.

الدوري الإيطالي

يحل يوفنتوس ضيفا على بارما في التاسعة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري المحترفين المصري

تتواصل إثارة منافسات دوري المحترفين المصري بإقامة 5 مباريات بينهم 4 في الثالثة والنصف عصرا.

إذ يحل أبو قير للأسمدة ضيفا على سبورتنج، ويستضيف منتخب السويس فريق المنصورة، كما يستضيف الترسانة فريق بروكسي، ويحل فريق طنطا ضيفا على بترول أسيوط.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين نادي وي أمام لافيينا.