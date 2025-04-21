مواعيد مباريات الإثنين 21 أبريل 2025.. مواجهتان في الدوري السعودي بسباق القمة

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 10:37

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

تتواصل منافسات الدوري السعودي وسباق القمة اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025.

لمعرفة كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
وزير الرياضة السعودي: مستعدون حال زيادة منتخبات المونديال لـ 64.. وصلاح أيقونة لكن لم نفاوضه صحيفة الرياضية: الهلال يدرس استعارة ثنائي الدوري السعودي في مونديال الأندية تقرير: الهلال السعودي يكثف محاولاته للتعاقد مع إنزاجي وباريلا الدوري السعودي - مدرب القادسية: هزمنا النصر بعدما حرمنا رونالدو من المساحات

الدوري السعودي

يستضيف الهلال فريق الشباب في السادسة إلا خمس دقائق بحثا عن تضييق الخناق على اتحاد جدة.

بينما يستضيف اتحاد جدة فريق الاتفاق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباريات عبر شبكة SSC Sport.

الدوري الإيطالي

يحل يوفنتوس ضيفا على بارما في التاسعة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري المحترفين المصري

تتواصل إثارة منافسات دوري المحترفين المصري بإقامة 5 مباريات بينهم 4 في الثالثة والنصف عصرا.

إذ يحل أبو قير للأسمدة ضيفا على سبورتنج، ويستضيف منتخب السويس فريق المنصورة، كما يستضيف الترسانة فريق بروكسي، ويحل فريق طنطا ضيفا على بترول أسيوط.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين نادي وي أمام لافيينا.

الدوري السعودي الهلال اتحاد جدة
نرشح لكم
كيف قاد مدرب الشباب السعودي ولفرهامبتون للبقاء في الدوري الإنجليزي الرياضية: اتحاد جدة قد يستعيد نجمه الهولندي أمام النصر وزير الرياضة السعودي: مستعدون حال زيادة منتخبات المونديال لـ 64.. وصلاح أيقونة لكن لم نفاوضه صحيفة الرياضية: الهلال يدرس استعارة ثنائي الدوري السعودي في مونديال الأندية تقرير: الهلال السعودي يكثف محاولاته للتعاقد مع إنزاجي وباريلا الدوري السعودي - مدرب القادسية: هزمنا النصر بعدما حرمنا رونالدو من المساحات بيولي: الهزيمة لم تكن في الحسبان.. والقادسية استحق الفوز تقرير يكشف سبب تغيير الحكم الرابع في مباراة الفتح ضد الاتحاد
أخر الأخبار
الدماطي: لسنا في حاجة لتبرير موقفنا بشأن موارد الأهلي.. وقيمة الصفقات معلنة 7 دقيقة | الدوري المصري
كيف قاد مدرب الشباب السعودي ولفرهامبتون للبقاء في الدوري الإنجليزي 19 دقيقة | سعودي في الجول
معين الشعباني: نهضة بركان لم يحسم تأهله لنهائي الكونفدرالية رغم الرباعية 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
هدف برشلونة وليفربول.. مدافع ليفركوزن يؤكد رحيله وعدم تمديد تعاقده 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي - أبولا: العين يقرر عدم تفعيل بند شراء لاعب بورتو.. وموقفه من المونديال ساعة | كأس العالم للأندية
الرياضية: اتحاد جدة قد يستعيد نجمه الهولندي أمام النصر ساعة | سعودي في الجول
نيرة الأحمر: هناك تركيز واهتمام بنادي واحد في مصر.. والمنتخب فقط من يمثل البلد ساعة | الدوري المصري
تقييم صلاح أمام ليستر سيتي من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - زيزو يحرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان 2 خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لضم محمد شريف 3 انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة 4 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو