ليلة تعيسة لميلانو.. ميلان يخسر من أتالانتا قبل دربي الغضب

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 00:02

كتب : FilGoal

إديرسون - أتالانتا

خسر ميلان من منافسه أتالانتا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل إديرسون هدف أتالانتا الوحيد.

وللمرة الثالثة يفوز اتالانتا على ميلان في الدور الأول والثاني في بطولة الدوري تاريخيا، المرة الأولى كانت موسم 1940-1941.

أخبار متعلقة:
قد يحسم في مباراة فاصلة.. ماذا يحتاج إنتر ونابولي للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية سباق الصدارة مع نابولي يشتعل.. إنتر يخسر من بولونيا في الوقت القاتل لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان وروما وجهتان محتملتان لـ أنشيلوتي تورام يتعرض لإجهاد عضلي.. وموقفه من المشاركة ضد بولونيا وميلان

والمرة الثانية موسم 2007-2008 قبل أن يكرر الأمر الموسم الجاري تحت قيادة جيانبييرو جاسبريني.

وتعتبر الليلة تعيسة لمدينة ميلانو بخسارة قطبيها في الدوري، إذ خسر إنتر من بولونيا بالنتيجة ذاتها.

وأحرز إديرسون الهدف في الدقيقة 62 برأسية بعد صناعة بالرأس من راؤول بيلانوفا.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ميلان عند النقطة 51 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 64 في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يواجه ميلان غريمه إنتر يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وانتهت مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.

أتالانتا إديرسون الدوري الإيطالي ميلان إنتر
نرشح لكم
كلاسيكو الحسم يقترب.. موقف منافسة برشلونة وريال مدريد على الدوري والمباريات المتبقية تستمر المنافسة في التسعين.. ريال مدريد يجتاز بلباو بقذيفة فالفيردي الـ+90 تعطلت؟ باير ليفركوزن يتعادل مع سان باولي وبايرن يقترب من حسم الدوري قد يحسم في مباراة فاصلة.. ماذا يحتاج إنتر ونابولي للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية سلوت: صلاح سجل كثيرا لكنه أهدر بعض الفرص ضد ليستر سيتي انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) أتلتيك بلباو تتويج محتمل خارج الملعب.. ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي سباق الصدارة مع نابولي يشتعل.. إنتر يخسر من بولونيا في الوقت القاتل
أخر الأخبار
ليلة تعيسة لميلانو.. ميلان يخسر من أتالانتا قبل دربي الغضب 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - نهضة بركان يفوز على شباب قسنطينة برباعية في ذهاب نصف النهائي 4 ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تقارير انضمام رونالدو للفريق في كأس العالم 4 ساعة | الكرة المصرية
كلاسيكو الحسم يقترب.. موقف منافسة برشلونة وريال مدريد على الدوري والمباريات المتبقية 4 ساعة | الدوري الإسباني
تستمر المنافسة في التسعين.. ريال مدريد يجتاز بلباو بقذيفة فالفيردي 5 ساعة | الدوري الإسباني
الـ+90 تعطلت؟ باير ليفركوزن يتعادل مع سان باولي وبايرن يقترب من حسم الدوري 5 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 5 ساعة | الدوري المصري
قد يحسم في مباراة فاصلة.. ماذا يحتاج إنتر ونابولي للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - زيزو يحرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان 2 خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لضم محمد شريف 3 انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة 4 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو