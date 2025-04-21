ليلة تعيسة لميلانو.. ميلان يخسر من أتالانتا قبل دربي الغضب

خسر ميلان من منافسه أتالانتا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل إديرسون هدف أتالانتا الوحيد.

وللمرة الثالثة يفوز اتالانتا على ميلان في الدور الأول والثاني في بطولة الدوري تاريخيا، المرة الأولى كانت موسم 1940-1941.

والمرة الثانية موسم 2007-2008 قبل أن يكرر الأمر الموسم الجاري تحت قيادة جيانبييرو جاسبريني.

وتعتبر الليلة تعيسة لمدينة ميلانو بخسارة قطبيها في الدوري، إذ خسر إنتر من بولونيا بالنتيجة ذاتها.

وأحرز إديرسون الهدف في الدقيقة 62 برأسية بعد صناعة بالرأس من راؤول بيلانوفا.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ميلان عند النقطة 51 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 64 في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يواجه ميلان غريمه إنتر يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وانتهت مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.

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