مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تقارير انضمام رونالدو للفريق في كأس العالم

هل ينضم كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال إلى صفوف الأهلي في كأس العالم للأندية؟ هذا ما يوضحه لكم FilGoal.com.

وأوضح مصدر من النادي الأهلي لـFilGoal.com حقيقة الأخبار المنتشرة عن إمكانية انتقال رونالدو إلى الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "كل الأخبار التي تشير إلى احتمال انضمام كريستيانو رونالدو إلى الأهلي في كأس العالم للأندية غير صحيحة بالمرة".

وأضاف "رونالدو غني عن التعريف وهو جزء من تاريخ كرة القدم ولكن لا يوجد ما يربط بينه وبين الأهلي".

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي رفقة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيدعم الأهلي صفوفه في كأس العالم للأندية بـ محمود حسن "تريزيجيه" الذي انضم للنادي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأيضا حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي سيلعب مع الأهلي كأس العالم للأندية فقط على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الحالي والذي اتفق على الانتقال للأهلي عقب نهاية تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي كشف عنه نادي الزمالك في وقت سابق.

ولا يشارك النصر السعودي في كأس العالم للأندية، بينما يشارك من السعودية فريق الهلال.