كلاسيكو الحسم يقترب.. موقف منافسة برشلونة وريال مدريد على الدوري والمباريات المتبقية

الأحد، 20 أبريل 2025 - 23:24

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

واصل ريال مدريد مطاردة غريمه برشلونة بفوز حققه على أتلتيك بلباو بهدف فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 93.

على الجانب الآخر عاد برشلونة بسيناريو مختلف، بعد تأخره 3-1 أمام سيلتا فيجو، ليقلب النتيجة إلى 4-3 بركلة جزاء سجلها رافينيا في الدقيقة 95.

برشلونة في الصدارة برصيد 73 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 69 نقطة. الفارق 4 نقاط والكلاسيكو هو ثالث المباريات الستة المتبقية لكل من الفريقين.

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6 جولات متبقية على نهاية الدوري الإسباني، والمنافسة مستمرة بين الغريمين حتى الرمق الأخير.. كذلك في نهائي كأس الملك.

بينما شهد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خروج ريال مدريد أمام أرسنال، وتفوق برشلونة على بوروسيا دورتموند ليواجه إنتر في نصف النهائي.

وإليكم ترتيب مباريات الفريقين في الدوري:

برشلونة: مايوركا (داخل) - بلد الوليد (خارج) - ريال مدريد (داخل) - إسبانيول (خارج) - فياريال (داخل) - أتلتيك بلباو (خارج)

ريال مدريد: خيتافي (خارج) - سيلتا فيجو (داخل) - برشلونة (خارج) - مايوركا (داخل) - إشبيلية (خارج) - ريال سوسييداد (داخل)

ترتيب مباريات برشلونة:

22 أبريل - مايوركا (داخل)

26 أبريل - ريال مدريد (نهائي كأس الملك)

30 أبريل - إنتر (داخل - نصف نهائي دوري الأبطال)

3 مايو - بلد الوليد (خارج)

6 مايو - إنتر (خارج - نصف نهائي دوري الأبطال)

11 مايو - ريال مدريد (داخل)

14 مايو - إسبانيول (خارج)

18 مايو - فياريال (داخل)

25 مايو - أتلتيك بلباو (خارج)

ترتيب مباريات ريال مدريد:

23 أبريل - خيتافي (خارج)

26 أبريل - برشلونة (نهائي كأس الملك)

4 مايو - سيلتا فيجو (داخل)

11 مايو - برشلونة (خارج)

14 مايو - مايوركا (داخل)

18 مايو - إشبيلية (خارج)

25 مايو - ريال سوسييداد (داخل)

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني
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