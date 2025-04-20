تستمر المنافسة في التسعين.. ريال مدريد يجتاز بلباو بقذيفة فالفيردي

أنعش ريال مدريد آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد أن كاد التعادل يضربها ضربة موجعة، وذلك بالفوز على أتلتيك بلباو في الرمق الأخير لمباراة الجولة 32 من الدوري الإسباني.

حاول جود بيلينجهام في الدقيقة 9 بتسديدة اصطدمت بالدفاع وتحولت لركنية.

بينما حاول بلباو عن طريق جوركا جوروزيتا ولكن الكرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 29.

وسدد فيديريكو فالفيردي كرة قوية في الدقيقة 54 ولكن مرت بجوار القائم.

وأجرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تبديله الأول بنزول إندريك بدلا من داني سيبايوس في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 61 حاول بيلينجهام برأسية تصدى لها الحارس أوناي سيمون.

وأتى الثلاثي إيناكي ويليامز وأويهان سانسيت ومروان سندي بدلا من أليكس بيرينجر وألفارو دجالو وجوركا جوروزيتا في الدقيقة 63.

وحاول لوكا مودريتش بتسديدة في الدقيقة 66 ولكنها اصطدمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 67 سدد فالفيردي أخطر الكرات في القائم الأيمن.

وحل براهيم دياز وأردا جولر بدلا من رودريجو ومودريتش في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 80 سجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول، الذي ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وأتى لوكاس فاسكيز بدلا من راؤول أسينسيو في الدقيقة 84.

وأخيرا في الدقيقة 93 أتى هدف الفوز بتسديدة قوية من فيديريكو فالفيردي.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 69 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وكاد برشلونة يتعثر أمام سيلتا فيجو حين تأخر 3-1، ثم تعادل 3-3، وسجل الرابع في الوقت بدل الضائع بركلة جزاء من رافينيا.

فيما تجمد رصيد بلباو عند 57 نقطة في المركز الرابع.