الـ+90 تعطلت؟ باير ليفركوزن يتعادل مع سان باولي وبايرن يقترب من حسم الدوري

الأحد، 20 أبريل 2025 - 22:51

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن - سان باولي

تعادل باير ليفركوزن مع منافسه سان باولي بهدف لكل فريقه في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل باتريك تشيك هدف باير ليفركوزن، بينما أحرز كارلو بوخالفا هدف سان باولي.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعادل باير ليفركوزن ويترك لمنافسه بايرن ميونيخ الفرصة في زيادة الفارق في صدارة الدوري الألماني.

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وفاز بايرن ميونيخ على خصمه هايدنهايم بأربعة أهداف دون رد في الجولة ذاتها.

ويبدو أن تسجيل باير ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو في الـ+90 قد تعطل، إذ اشتهر الفريق بإحرازه الكثير من الأهداف في الدقائق القاتلة منذ الموسم الماضي.

وتتبقى 4 جولات فقط على انتهاء الدوري الألماني، ويبدو أن بايرن ميونيخ أقرب للتويج به.

وافتتح تشيك النتيجة في الدقيقة 32 من صناعة أليخاندرو جريمالدو.

وتعادل بوخالفا في الدقيقة 78.

وبهذا التعادل وصل باير ليفكوزن للنقطة 64 في وصافة جدول الترتيب ويبتعد بفارق 8 نقاط عن الفريق البافاري.

وارتفع رصيد سان باولي للنقطة 30 في المركز الـ14.

باير ليفركوزن سان باولي الدوري الألماني
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