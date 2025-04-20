خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير

الأحد، 20 أبريل 2025 - 22:14

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - مصطفى شوبير

تلقى الأهلي عرضا رسميا من نادي فالنسيا الإسباني للتعاقد مع حارس مرماه مصطفى شوبير في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تلقى عرضا رسميا من النادي الإسباني طلب خلاله التعاقد مع مصطفى شوبير.

لكن إدارة الأهلي أجلت الرد على هذا العرض لحين الانتهاء من فترة ضغط المباريات الحالية.

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وأن إدارة النادي ومحمد رمضان المدير الرياضي أسندا هذا الملف لـ محمد شوقي نائب المدير الرياضي للتفاوض مع الطرف الإسباني.

ولكن ليس في الوقت الحالي بسبب انشغال الفريق بالاستعداد لمباراة صنداونز وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

وتم تصعيد مصطفى شوبير البالغ من العمر 24 عاما للفريق الأول للأهلي في موسم 2019/2020 وخاض أول مباراة له تحت قيادة المدرب السويسري الأسبق رينيه فايلر.

وفي الموسم الجاري لعب مصطفى شوبير 8 مباريات مع الأهلي بواقع 6 في الدوري المصري، ومباراة في دوري أبطال إفريقيا وأخرى في السوبر المصري.

وتألق مصطفى شوبير مع الأهلي في الموسم الماضي بعد إصابة محمد الشناوي وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى أي أهداف.

وذلك بعدما لعب 9 مباريات حافظ فيها جميعا على نظافة شباكه.

كما ينضم مصطفى شوبير بشكل مستمر لمنتخب مصر منذ تولي حسام حسن تدريب الفراعنة وشارك معه في مباراة واحدة.

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