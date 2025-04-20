قد يحسم في مباراة فاصلة.. ماذا يحتاج إنتر ونابولي للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية

الأحد، 20 أبريل 2025 - 21:43

كتب : FilGoal

إنتر - نابولي

اشتعل صراع الصدارة في الدوري الإيطالي أكثر من أي وقت سابق بخسارة إنتر من منافسه بولونيا.

وخسر إنتر من بولونيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 من الدوري.

وفي نفس الجولة، انتصر نابولي على غريمه مونزا بهدف دون رد.

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ويعد بولونيا بمثابة العقدة لإنتر، إذ كان سببا كبيرا في إهدار منه لقب الدوري منذ 3 مواسم عندما انتصر عليه بنفس نتيجة اليوم بهدف دون رد في الوقت القاتل.

والآن يتساوى إنتر ونابولي في كل شيء في جدول الترتيب إلا في شيء غير هام على الإطلاق في حسم الترتيب وهو فارق الأهداف.

ويتصدر إنتر جدول الترتيب برصيد 71 نقطة متساويا مع نابولي الوصيف.

وفاز وتعادل وخسر الفريقان في نفس العدد من المباريات، لكن إنتر سجل 72 هدفا ويعتبر أقوى خط هجوم في البطولة، مقابل 52 هدفا لنابولي.

وعلى الجانب الآخر استقبل إنتر 32 هدفا بينما نابولي 25 والذي يتصدر قائمة أقوى دفاع في كالتشيو.

ماذا تقول اللائحة؟

تنص لائحة الدوري الإيطالي على عدم أخذ فارق الأهداف في الاعتبار لحسم ترتيب الفرق في الجدول.

وبذلك فإن فارق الأهداف الذي هو لصالح النيراتزوري الآن غير هام إن انتهى الدوري بنفس الترتيب الحالي وفاز كل فريق في الـ5 مباريات المتبقية لنهاية الدوري.

ماذا يحدث في حال تساوي النقاط؟

هنا لائحة الدوري تنص على لعب مباراة فاصلة بين إنتر ونابولي على ملعب جيوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري، وذلك بسبب تفوق إنتر على مستوى فارق الأهداف.

ولا توجد أشواط إضافية في المباراة وإذا انتهت بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة.

المباريات المتبقية لإنتر

يعتبر جدول إنتر مزدحم للغاية بسبب منافسته على الدوري وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

وسيواجه إنتر غريمه ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم 23 من الشهر الجاري.

إنتر × روما في الدوري يوم 26 أبريل.

برشلونة × إنتر ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 30 أبريل.

إنتر × هيلاس فيرونا في الدوري 3 مايو.

إنتر × برشلونة في مباراة الإياب 6 مايو.

تورينو × إنتر في الدوري 11 مايو.

إنتر × لاتسيو في الدوري 18 مايو.

كومو × إنتر في الدوري 25 مايو.

وإذا وصل إنتر لنهائي دوري أبطال أوروبا سيخوضه يوم 31 مايو.

المباريات المتبقية لنابولي

ينافس نابولي على بطولة الدوري فقط بعد خروجه من الكأس مبكرا في دور الـ16، وأيضا لم يتأهل للعب أي بطولة أوروبية الموسم الجاري.

نابولي × تورينو يوم 27 أبريل.

ليتشي × نابولي يوم 3 مايو.

نابولي × جنوى يوم 11 مايو.

بارما × نابولي يوم 18 مايو.

نابولي × كالياري يوم 25 مايو.

نابولي إنتر الدوري الإيطالي
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