سلوت: صلاح سجل كثيرا لكنه أهدر بعض الفرص ضد ليستر سيتي

الأحد، 20 أبريل 2025 - 21:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي مع أرني سلوت

يرى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن محمد صلاح سجل كثيرا للفريق طوال الفترة الماضية، لكنه أهدر بعض الفرص ضد ليستر سيتي.

وفاز ليفربول على منافسه ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لـ بي بي سي: "لا أعرف هل سدد أرنولد بقدمه اليسرى من قبل أم لا، لكنها ممتازة، يفضل التسديد بقدمه اليمنى لأنها استثنائية".

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وأضاف "اليوم سجل أرنولد والأسبوع الماضي أحرز فان دايك، ومحمد صلاح يحرز الأهداف منذ وقت طويل للغاية، لكنه أهدر بعض الفرص، من الرائع أن يكون هناك لاعبين قادرون على تقديم أداء جيد وقت الحاجة إليهم".

وأكمل "أعتقد أننا صنعنا فرصتين خطيرتين في أول 5 دقائق، وصنعنا فرص أكثر في الشوط الثاني، أظن أن الفريق لم يهدر هذا الكم من الفرص الخطيرة منذ بداية الموسم".

وأنهى حديثه قائلا: "حسم الدوري ضد توتنام؟ نتطلع إلى هذه مباراة وسط جماهيرنا الصاخبة، نعلم أن الخصم قادر على تصعيب المباراة علينا".

وبهذا الفوز يقترب ليفربول أكثر من حسم لقب الدوري الإنجليزي ووصل للنقطة 79.

فوز أرسنال على إبسويتش تاون في الجولة ذاتها أجل حسم ليفربول البطولة.

وعلى الجانب الآخر، هبط ليستر إلى دوري الدرجة الأولى قبل بداية المباراة عقب فوز ولفرهامبتون على خصمه مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وتجمد رصيد ليستر عند النقطة 18 في المركز الـ19 أي قبل الأخير.

محمد صلاح أرني سلوت ليفربول الدوري الإنجليزي
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