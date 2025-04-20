انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) أتلتيك بلباو

الأحد، 20 أبريل 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا - ريال مدريد

يلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

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ق 93 جوووووول ريال مدريد يحيي آماله في اللحظات الأخيرة بهدف فالفيردي من متابعة من خارج المنطقة

ق 84 لوكاس فاسكيز بدلا من راؤول أسينسيو

ق 82 إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق 80 جوووول فينيسيوس يسجل الأول ولكن الفيديو سيراجع

ق 79 براهيم دياز وأردا جولر بدلا من رودريجو ومودريتش

ق 67 فالفيردي يسدد ولكن في القائم الأيمن

ق 66 لوكا مودريتش يسدد ولكن تصطدم بالدفاع

ق 63 إيناكي ويليامز وأويهان سانسيت ومروان سندي بدلا من أليكس بيرينجر وألفارو دجالو وجوركا جوروزيتا

ق 62 بيلبينجهام يسدد بعد ركنية ولكن بجوار القائم

ق 61 جود بيلينجهام يسدد بالرأس من عرضية ولكن الحارس يتصدى

ق 58 إندريك بدلا من داني سيبايوس

ق 54 فالفيردي يسدد بجوار القائم

استراحة

ق 29 جوركا جوروزيتا يسدد فوق العارضة

ق 9 بيلينجهام يسدد والكرة تصطدم بالدفاع وتتحول لركنية

بداية المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني
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