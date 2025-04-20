سباق الصدارة مع نابولي يشتعل.. إنتر يخسر من بولونيا في الوقت القاتل

اشتعل سباق صدارة الدوري الإيطالي، بخسارة إنتر من منافسه بولونيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33.

وسجل ريكاردو أورسوليني هدف بولونيا.

واشتعل سباق صدارة كالتشيو بخسارة إنتر من بولونيا، إذ لحق نابولي بالنيراتزوري.

وانتصر نابولي في مباراة الجولة على غريمه مونزا بهدف دون رد.

وأحرز أورسوليني هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بطريقة رائعة بتسديدة على الطائر.

وتجمد رصيد إنتر عند النقطة 71 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن نابولي.

بينما ارتفع رصيد بولونيا للنقطة 60 في المركز الرابع.

ويلاقي إنتر غريمه ميلان يوم الأربعاء المقبل في إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل دون أهداف.

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