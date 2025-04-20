سلة – الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي ويتصدر الدوري قبل مرحلة حسم اللقب

الأحد، 20 أبريل 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة - إيهاب أمين

فاز الاتحاد السكندري على الأهلي في الجولة الأخيرة من المرحلة الترتيبية للدوري المصري لكرة السلة في المباراة التي أقيمت بصالة نادي الاتحاد في الإسكندرية بنتيجة 85-73.

وضمن الاتحاد السكندري المركز الأول في الدوري، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني ثم الزمالك في المركز الثالث.

وفي حالة فوز الأهلي والزمالك في الدور الأول سيلتقي الفريقين في نصف نهائي الدوري.

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وجاء ترتيب المراكز بالكامل كالآتي:

1- الاتحاد السكندري

2- الأهلي

3- الزمالك

4- سبورتنج

5- الجزيرة

6- المصرية للاتصالات

7- هليوبوليس

8- طلائع الجيش

وبذلك تكون مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الحسم كالآتي:

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش

الأهلي × هليوبوليس

الزمالك × المصرية للاتصالات

سبورتنج × الجزيرة

الاتحاد السكندري ينهي المرحلة الترتيبية لدوري كرة السلة في المركز الأول بعد الفوز على الأهلي الذي جاء في المركز الثاني ثم الزمالك في المركز الثالث

مواجهات الدور الأول من مرحلة حسم اللقب ستكون كالآتي:

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة
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