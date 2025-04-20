خطوة على الدوري.. صاروخية أرنولد تقود ليفربول للفوز على ليستر سيتي الهابط

الأحد، 20 أبريل 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

ترينت أليكساندر أرنولد - ليفربول

فاز ليفربول على منافسه ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأحرز ترينت أليكساندر أرنولد هدف ليفربول الوحيد.

ولعب الدولي المصري محمد صلاح المباراة كاملة.

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وبهذا الفوز يقترب ليفربول أكثر من حسم لقب الدوري الإنجليزي ووصل للنقطة 79.

فوز أرسنال على إبسويتش تاون في الجولة ذاتها أجل حسم ليفربول البطولة.

وعلى الجانب الآخر، هبط ليستر إلى دوري الدرجة الأولى قبل بداية المباراة عقب فوز ولفرهامبتون على خصمه مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وتجمد رصيد ليستر عند النقطة 18 في المركز الـ19 أي قبل الأخير.

وصف المباراة

كاد أن يسجل صلاح هدفا مبكرا في الدقيقة الثالثة بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في القائمين وخرجت لركلة ركنية.

ورد ليستر على ليفربول بتسديدة في القائم أيضا عن طريق ستيفي مافيديدي في الدقيقة العاشرة.

وانخفض إيقاع المباراة وكانت تسديدة كودي جاكبو تعتبر الأخطر وتصدى لها الحارس بسهولة في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 60 سدد صلاح كرة مقوسة داخل منطقة الجزاء ولكن كانت بعيدة عن المرمى قليلا.

وافتتح البديل أرنولد النتيجة في الدقيقة 76 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وحافظ ليفربول على الهدف حتى انتهى اللقاء وحصل على النقاط كاملة.

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