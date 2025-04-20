تشكيل ريال مدريد - ثلاثي 2024 في مواجهة بلباو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيله لمواجهة أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة ثلاثي هجوم الموسم الماضي، بوجود جود بيلينجهام بين رودريجو وفينيسيوس جونيور، في ظل غياب كيليان مبابي.

ويواجه مبابي عقوبة الإيقاف لمباراة بعد طرده أمام ألافيس، كما تعرض لإصابة أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - داني سيبايوس

خط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو - فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي لعب بالفعل في هذه الجولة.

وتغلب برشلونة على سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة.

أما بلباو فيحتل المركز الرابع برصيد 57 نقطة.