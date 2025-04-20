بمشاركة كاملة لـ عبد المنعم.. نيس يفوز على أنجيه

الأحد، 20 أبريل 2025 - 19:13

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

شارك محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر في فوز فريقه نيس على ضيفه أنجيه بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

ولعب عبد المنعم المباراة بالكامل بعدما غاب عن آخر لقاء لفريقه في الدوري ضد ستراسبورج.

ورفع نيس رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 51 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أنجيه عند النقطة 30 في المركز الـ15.

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ثنائية نيس سجلها كل من التونسي علي العابدي، والهولندي بابلو روساريو، وجاء هدف أنجيه عن طريق المغربي ياسين بلخديم.

ولعب محمد عبد المنعم المباراة كاملة مع فريقه.

وتعد هذه المشاركة هي رقم 11 لمحمد عبد المنعم في الدوري الفرنسي هذا الموسم مع فريقه نيس، ورقم 16 في مختلف البطولات.

محمد عبد المنعم نيس الدوري الفرنسي
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