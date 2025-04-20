أموريم: كنا أفضل من ولفرهامبتون.. وهذه المشكلة تواجه فريقي دائما

يرى روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن فريقه كأن أفضل من ولفرهامبتون رغم الخسارة.

وخسر مانشستر يونايتد من منافسه ولفرهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي لسكاي سبورتس: "نحن بحاجة إلى إحراز الأهداف، لكننا لم نصنع فرصا للتسجيل في بعض الأوقات، وعندما تمكنا من صناعة الفرص أهدرناها وهذه أكبر مشكلة تواجه فريقي".

وأضاف "الفريق بأكمله أضاع العديد من الفرص وليس راسموس هويلوند فقط".

وأكمل "علينا أن نستفيد من الإيجابيات ونعمل على تحسين السلبيات، مع مرور الوقت سيتطور الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "تلقينا هدفا من تسديدة واحدة لولفرهامبتون على مرمانا، كنا أفضل من المنافس، لكن إذا لم تسجل الأهداف فلن تفوز".

وللمباراة الرابعة على التوالي لا يحقق مانشستر يونايتد الفوز في الدوري الإنجليزي، إذ خسر 3 مرات وتعادل في لقاء.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 38 في المركز الـ14.

ويتساوى ولفرهامبتون معه في عدد النقاط لكن يأتي خلفه مباشرة في المركز الـ15 لفارق الأهداف.