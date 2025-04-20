أموريم: كنا أفضل من ولفرهامبتون.. وهذه المشكلة تواجه فريقي دائما

الأحد، 20 أبريل 2025 - 19:09

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

يرى روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن فريقه كأن أفضل من ولفرهامبتون رغم الخسارة.

وخسر مانشستر يونايتد من منافسه ولفرهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي لسكاي سبورتس: "نحن بحاجة إلى إحراز الأهداف، لكننا لم نصنع فرصا للتسجيل في بعض الأوقات، وعندما تمكنا من صناعة الفرص أهدرناها وهذه أكبر مشكلة تواجه فريقي".

أخبار متعلقة:
مدرب ليون: كنا الأحق بالاحتفال بعد ما قدمناه أمام مانشستر يونايتد ديلي ميل: مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع تشافي سيمونز نهاية موسم مهاجم مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد يفقد مهاجمه أمام ليون

وأضاف "الفريق بأكمله أضاع العديد من الفرص وليس راسموس هويلوند فقط".

وأكمل "علينا أن نستفيد من الإيجابيات ونعمل على تحسين السلبيات، مع مرور الوقت سيتطور الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "تلقينا هدفا من تسديدة واحدة لولفرهامبتون على مرمانا، كنا أفضل من المنافس، لكن إذا لم تسجل الأهداف فلن تفوز".

وللمباراة الرابعة على التوالي لا يحقق مانشستر يونايتد الفوز في الدوري الإنجليزي، إذ خسر 3 مرات وتعادل في لقاء.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 38 في المركز الـ14.

ويتساوى ولفرهامبتون معه في عدد النقاط لكن يأتي خلفه مباشرة في المركز الـ15 لفارق الأهداف.

روبن أموريم مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون
نرشح لكم
تتويج محتمل خارج الملعب.. ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي سباق الصدارة مع نابولي يشتعل.. إنتر يخسر من بولونيا في الوقت القاتل خطوة على الدوري.. صاروخية أرنولد تقود ليفربول للفوز على ليستر سيتي الهابط تشكيل ريال مدريد - ثلاثي 2024 في مواجهة بلباو بمشاركة كاملة لـ عبد المنعم.. نيس يفوز على أنجيه خسارة لا تهم وهبوط ليستر.. وولفرهامبتون يهزم مانشستر يونايتد ماريسكا: قلب النتيجة أمام فولام ليس سهلا.. ولهذا السبب استبعدت نكونكو في الوقت القاتل.. تشيلسي يقلب الطاولة أمام فولام ويحقق فوزا مثيرا
أخر الأخبار
تتويج محتمل خارج الملعب.. ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سباق الصدارة مع نابولي يشتعل.. إنتر يخسر من بولونيا في الوقت القاتل 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة – الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي ويتصدر الدوري قبل مرحلة حسم اللقب 30 دقيقة | كرة سلة
أرنولد: هدفي ضد ليستر كان أحد أفضل لحظاتي مع ليفربول.. ونعيش أوقات مميزة 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خطوة على الدوري.. صاروخية أرنولد تقود ليفربول للفوز على ليستر سيتي الهابط ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - ثلاثي 2024 في مواجهة بلباو ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة كاملة لـ عبد المنعم.. نيس يفوز على أنجيه ساعة | المحترفون
أموريم: كنا أفضل من ولفرهامبتون.. وهذه المشكلة تواجه فريقي دائما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 2 خبر في الجول - زيزو يحرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان 3 خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لضم محمد شريف 4 انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة