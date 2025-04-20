خسارة لا تهم وهبوط ليستر.. وولفرهامبتون يهزم مانشستر يونايتد

الأحد، 20 أبريل 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا - ولفرهامبتون ضد تشيلسي

تغلب وولفرهامبتون على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد ببعض اللاعبين الشباب مثل هاري أماس وتايلر فريدريكسون في التشكيل الأساسي، بينما أبقى برونو فيرنانديز على مقاعد البدلاء في البداية.

وأتى ميسون ماونت وبرونو فيرنانديز وديوجو دالوت بدلا من كوبي ماينو ومانويل أوجارتي وباتريك دورجو في الدقيقة 59.

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وفي الدقيقة 70 عاد أموريم لإشراك الشباب، وأتى تشيدوزي أوبي بدلا من راسموس هويلوند.

وسجل الوولفز هدف المباراة الوحيد بتوقيع بابلو سارابيا في الدقيقة 77.

فيما أتى ليني يورو بدلا من فيكتور لينديلوف في الدقيقة 79.

وبينما فقد مانشستر يونايتد الرابع عشر برصيد 38 نقطة أي أمل عملي في المضي قدما في الدوري، يضع تركيزه بالكامل في الدوري الأوروبي الذي اجتاز فيه ليون بصعوبة في ربع النهائي.

ويلعب الشياطين الحمر ضد أتلتيك بلباو في نصف نهائي البطولة التي يؤهل الفوز بها إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما تقدم وولفرهامبتون للمركز الخامس عشر، بفارق الأهداف عن يونايتد وبرصيد 38 نقطة.

وقادت هذه النتيجة لهبوط ليستر سيتي التاسع عشر رسميا، حيث يملك 18 نقطة وصار الفارق بينه وبين منطقة الأمان 19 نقطة، وكل ما تبقى هو 18 نقطة متاحة.

مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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