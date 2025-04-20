مباشر بالفيديو كرة سلة – الاتحاد السكندري (85)-(73) الأهلي.. فوز الأخضر

الأحد، 20 أبريل 2025 - 18:37

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهاية الدور الأول من الدوري المصري لكرة السلة.

وتعد المباراة هي التي ستحسم الترتيب النهائي للمرحلة الأولى بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وذلك قبل المرحلة الأخيرة والختامية من الدوري المصري التي تنطلق بعد أيام.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد السكندري 85-73

ق 1: تقدم الاتحاد 83-73

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم الاتحاد 66-53

ق 6: تقدم الاتحاد 52-45

ق 7: تقدم الأهلي 45-43

ق 9: تقدم الأهلي 42-40 بعد ثلاثيتين من عمرو زهران

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري 40-36

ق 4: تقدم الأهلي 32-29

ق 4: تقدم الاتحاد 29-28

ق 7: تقدم الأهلي 28-25

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بالتعادل 22-22

انطلاق المباراة

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة
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