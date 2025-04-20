ماريسكا: قلب النتيجة أمام فولام ليس سهلا.. ولهذا السبب استبعدت نكونكو

الأحد، 20 أبريل 2025 - 18:35

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

شدد إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أن قلب النتيجة أمام فولام ليس بالأمر السهل.

وفاز تشيلسي في الوقت القاتل على مضيفه فولام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي لـ بي بي سي: "الأمر لا يكون سهلا عندما تكون متأخرا بهدف وتفوز في النهاية، لذلك سعيد للغاية لأننا استحقينا الانتصار".

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وأضاف "واصلنا اللعب بطريقتنا المعتادة منذ اليوم الأول في الشوط الثاني، الآن أمامنا 5 مباريات في الدوري نحتاج للفوز بهم".

وتابع "استقبلنا هدفا عكس سير اللقاء وأصبحت المباراة أصعب، لكن كنا أكثر ديناميكية في الشوط الثاني، وقلبنا النتيجة".

وأنهى حديثه قائلا: "استبعاد كريستوفر نكونكو جاء لأسباب فنية".

ونجح تشيلسي في تحويل تأخره بهدف إلى فوز قاتل بهدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 57 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد فولام عند النقطة 48 في المركز التاسع.

بذلك يستعيد تشيلسي الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد تعادلين أمام برينتفورد وإبسويتش تاون.

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