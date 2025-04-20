دوري NBA – خسارة ليكرز في اليوم الأول من "بلاي أوفس" وبداية مثيرة بين دنفر وكليبرز

الأحد، 20 أبريل 2025 - 17:44

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

انطلق اليوم الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكية NBA والذي شهد عدة مباريات مثيرة.

وتلقى لوس أنجلوس ليكرز خسارة أول مباراة من سلسلة الدور الأول أمام منافسه مينيسوتا تمبرولفز بنتيجة 117-95.

وخسر لوس أنجلوس ليكرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس وأيضا النجم القادم له مؤخرا لوكا دونشيتش وسط جمهوره وعلى ملعبه.

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ولم يكن تألق لوكا دونشيتش كافيا لتحقيق الفوز لفريقه ليكرز، وذلك بعدما سجل 37 نقطة في المباراة.

وبذلك يتقدم مينيسوتا بنتيجة 1-0 في السلسلة، ويفوز الفريق الذي يحقق 4 انتصارات أولا من أصل 7 مباريات.

في السلسلة الثانية من القسم الغربي انتصر دنفر ناجيتس على لوس أنجلوس كليبرز في مباراة مثيرة امتدت إلى الوقت الإضافي، وانتهت بنتيجة 112-110.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة من الفريقين حتى الثواني الأخيرة التي قادت دنفر للفوز.

في القسم الغربي افتتح إنديانا بيسير سلسلة الدور الأول ضد ميلوكي باكس بفوز كبير بنتيجة 117-98.

كما فاز نيويورك نيكس على ديترويت بيستينز بنتيجة 123-112.

NBA لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس
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