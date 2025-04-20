انتهت الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي (0)-(1) ليفربول

الأحد، 20 أبريل 2025 - 17:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليستر سيتي ضد منافسه ليفربول في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وهبط ليستر إلى دوري الردلجة الأولى بشكل رسمي باحتلاله المركز الـ19 برصيد 18 نقطة، يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 76 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 76: جوووووول ترينت أليكساندر أرنولد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 60: تسديدة مقوسة من صلاح داخل منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى قليلا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: تسديدة من كودي جاكبو داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بسهولة.

ق 10: تسديدة أرضية خطيرة من ستيفي مافيديدي ترتطم في القائم.

ق 3: تسديدة من صلاح ترتطم في القائمين.

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

ليفربول ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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