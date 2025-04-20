كوكا: قاتلنا أمام سان جيرمان.. وأمامنا 4 نهائيات لتفادي الهبوط

الأحد، 20 أبريل 2025 - 15:54

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - لو هافر

يعتبر أحمد حسن "كوكا" مهاجم لو هافر المباريات المتبقية لفريقه في الدوري الفرنسي بمثابة نهائيات، في ظل صراع الفريق على النجاة من الهبوط.

وصنع كوكا هدف فريقه الوحيد في الخسارة من سان جيرمان 1-2 ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وقال كوكا في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: "لعبنا مباراة قتالية ضد باريس سان جيرمان، سعيد بصناعة هدف فريقي لكننا كنا بحاجة إلى المزيد".

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وأضاف "أمامنا 4 مباريات متبقية بمثابة 4 نهائيات، كل نقطة مهمة لذا دعونا ننهي هذا الموسم بقوة".

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الخسارة من سان جيرمان جمدت رصيد لو هافر عند النقطة 27 في المركز الـ16 والذي يؤدي للعب ملحق البقاء والصعود.

بينما يهبط صاحب المركز الـ17 وصاحب المركز الـ18 إلى دوري الدرجة الثانية مباشرة.

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واستطاع كوكا صناعة هدف فريقه الوحيد في المباراة.

ولعب كوكا 64 دقيقة من المباراة قبل أن يغادر أرض الملعب.

وتعد المشاركة هي رقم 13 لكوكا مع لوهافر في الدوري هذا الموسم، وذلك بعدما انتقل للفريق في يناير الماضي.

وخلال هذه الفترة سجل كوكا هدفين وصنع آخر.

كوكا لو هافر باريس سان جيرمان
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