إنتر ميامي يستعيد سكة الانتصارات في الدوري الأمريكي بالفوز أمام كولمبوس كرو

عاد إنتر ميامي إلى سكة الانتصارات في الدوري الأمريكي مجددا بعد التغلب خارج ملعبه على كولمبوس كرو.

وكان إنتر ميامي قد تعادل في آخر مباراتين له في الدوري الأمريكي قبل أن يحقق انتصاره على كولمبوس كرو.

وفاز إنتر ميامي بهدف دون مقابل تم تسجيله في الدقيقة 30 بالمباراة التي شهد مشاركة كل من ليونيل ميسي وسرجيو بوسكيتس وخوردي ألبا ولويس سواريز.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بعد خوض 8 مباريات في المسابقة وله مباراة مؤجلة.

ويبتعد إنتر ميامي بفارق نقطة واحدة عن كل من تشارلوت وسينسيناتي في ترتيب جدول القسم الشرقي بالدوري الأمريكي.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام فانكوفر وايتكابس الكندي فجر يوم 25 أبريل الجاري في نصف نهائي دوري أبطال كونكاكاف.

ويعتبر إنتر ميامي منافس الأهلي في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها منتصف يونيو المقبل.

ويستهل إنتر ميامي مشواره بمواجهة الأهلي فجر يوم 15 يونيو المقبل في افتتاح كأس العالم للأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى التي تضم بجواره أندية الأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.