إنتر ميامي يستعيد سكة الانتصارات في الدوري الأمريكي بالفوز أمام كولمبوس كرو

الأحد، 20 أبريل 2025 - 15:38

كتب : FilGoal

إنتر ميامي

عاد إنتر ميامي إلى سكة الانتصارات في الدوري الأمريكي مجددا بعد التغلب خارج ملعبه على كولمبوس كرو.

وكان إنتر ميامي قد تعادل في آخر مباراتين له في الدوري الأمريكي قبل أن يحقق انتصاره على كولمبوس كرو.

وفاز إنتر ميامي بهدف دون مقابل تم تسجيله في الدقيقة 30 بالمباراة التي شهد مشاركة كل من ليونيل ميسي وسرجيو بوسكيتس وخوردي ألبا ولويس سواريز.

أخبار متعلقة:
ريليفو: ميسي سيجدد تعاقده مع إنتر ميامي من أجل كأس العالم.. والعودة لـ برشلونة سكاي: المفاوضات لم تصل لمرحلة متقدمة.. إنتر ميامي يسعى لضم دي بروين بحضور جماهيري قياسي.. إنتر ميامي يتعادل سلبيا لأول مرة منذ 332 يوما بمشاركة ميسي لأول مرة تاريخيا.. ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لنصف نهائي أبطال كونكاكاف

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بعد خوض 8 مباريات في المسابقة وله مباراة مؤجلة.

ويبتعد إنتر ميامي بفارق نقطة واحدة عن كل من تشارلوت وسينسيناتي في ترتيب جدول القسم الشرقي بالدوري الأمريكي.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام فانكوفر وايتكابس الكندي فجر يوم 25 أبريل الجاري في نصف نهائي دوري أبطال كونكاكاف.

ويعتبر إنتر ميامي منافس الأهلي في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها منتصف يونيو المقبل.

ويستهل إنتر ميامي مشواره بمواجهة الأهلي فجر يوم 15 يونيو المقبل في افتتاح كأس العالم للأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى التي تضم بجواره أندية الأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

إنتر ميامي منافس الأهلي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
صدمة جديدة.. تقرير برازيلي يكشف مدة غياب نيمار تقرير: مدرب البرازيل السابق الأقرب لخلافة دياز في تدريب كورينثيانز سانتوس يعلن تفاصيل إصابة نيمار في مئويته مع سانتوس.. نيمار يغادر مواجهة أتليتكو مينيرو باكيا بسبب الإصابة تقرير برازيلي: هل يصبح كلوب مدربا لمنتخب البرازيل؟ تقرير: سانتوس يبدأ مفاوضاته مع سامباولي إقالة مدرب نيمار في سانتوس فيفا يكشف عن إقامة مباراة فاصلة حال تأكد استبعاد ليون من كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 24 دقيقة | الدوري المصري
قد يحسم في مباراة فاصلة.. ماذا يحتاج إنتر ونابولي للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: صلاح سجل كثيرا لكنه أهدر بعض الفرص ضد ليستر سيتي ساعة | المحترفون
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) أتلتيك بلباو.. في القائم! ساعة | الدوري الإسباني
تتويج محتمل خارج الملعب.. ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سباق الصدارة مع نابولي يشتعل.. إنتر يخسر من بولونيا في الوقت القاتل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سلة – الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي ويتصدر الدوري قبل مرحلة حسم اللقب 2 ساعة | كرة سلة
أرنولد: هدفي ضد ليستر كان أحد أفضل لحظاتي مع ليفربول.. ونعيش أوقات مميزة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - زيزو يحرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان 2 خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لضم محمد شريف 3 انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة 4 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو