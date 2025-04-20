الكشف عن مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة ما بين 27 أبريل الجاري و18 مايو القادم بمشاركة 13 منتخبا.

وتشهد البطولة مباراتين يوميا، الأولى تنطلق في السادسة بتوقيت القاهرة، والثانية في التاسعة مساء.

فيما تقام مباريات الجولة الأخيرة لكل مجموعة في توقيت واحد.

بينما تقام المباراة النهائية في التاسعة من مساء يوم 18 مايو المقبل.

ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في التاسعة مساء.

وجاءت مواعيد مباريات مصر في البطولة كالتالي:

مصر × جنوب إفريقيا - 27 أبريل.

سيراليون × مصر - 30 أبريل.

مصر × زامبيا - 3 مايو.

تنزانيا × مصر - 9 مايو.

وستقام مباريات المجموعة الأولى التي يلعب بها منتخب مصر على ملعب هئية قناة السويس بالإسماعيلية.

بينما تقام مباريات المجموعة الثانية على استاد السويس الجديد.

وفي القاهرة يستضيف استاد الدفاع الجوي مباريات المجموعة الثالثة.

وتقام مباراة الافتتاح بين مصر وجنوب إفريقيا على استاد القاهرة الدولي بشكل استثنائي.

وجاءت نتائج القرعة

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

وجاءت المنتخبات المشاركة كالتالي: مصر - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - غانا - تنزانيا - نيجيريا - تونس - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - زامبيا - كينيا - سيراليون

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.