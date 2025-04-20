رافينيا: أنا مدين لـ فليك بكل شيء

الأحد، 20 أبريل 2025 - 14:51

كتب : FilGoal

رافينيا - أولمو - برشلونة ضد سيلتا فيجو

شدد رافينيا لاعب برشلونة على أن هانز فليك مدرب الفريق هو صاحب الفضل لكل ما يقدمه اللاعب البرازيلي مع الفريق حاليأ.

رافينيا

النادي : برشلونة

برشلونة

وفاز برشلونة على سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة 32من الدوري الإسباني..

وسجل رافينيا هدفين لبرشلونة في المباراة وصنع آخر.

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وقال رافينيا عبر شبكة دازن عقب المباراة: "هانز فليك غير كل شيء بالنسبة لي، كنت سأرحل عن الفريق قبل حتى بداية الموسم ولكنه لعب دورا كبيرا في تغيير تفكيري وفي بقائي".

وتابع "لقد أعطاني فليك الثقة لأفعل كل شيء أفعله حاليا وقد غير كل شيئ، عمليا فليك غير مسيرتي وأنا أحظى بأفضل وقت ممكن حاليا منذ بدأت ممارسة كرة القدم وأنا مدين بكل شيئ له".

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 73 في المركز الأول بجدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي سيلعب مساء اليوم ضد بلباو.

رافينيا برشلونة هانز فليك
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