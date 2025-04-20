وزير الرياضة السعودي: مستعدون حال زيادة منتخبات المونديال لـ 64.. وصلاح أيقونة لكن لم نفاوضه

الأحد، 20 أبريل 2025 - 14:22

كتب : FilGoal

عبد العزيز بن تركي الفيصل - وزير الرياضة السعودية

كشف عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عن جاهزية المملكة العربية السعودية حال وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 64 بدلا من 48.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

السعودية

وحصلت السعودية على حق استضافة كأس العالم 2034 بمشاركة 48 منتخبات، لكن هناك مقترح بزيادة المنتخبات إلى 64.

وأشاد عبد العزيز بن تركي بمحمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول كونه أيقونة ونموذجا مثاليا للدوري السعودي لكن في الوقت نفسه نفى دخول المسابقة في مفاوضات معه.

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وقال عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي في تصريحات صحفية على هامش إقامة فورمولا 1 بمدينة جدة السعودية: "إذا كانت رؤية فيفا زيادة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2034 من 48 إلى 64 منتخبا وستكون الفكرة مناسبة للجميع، فنحن في المملكة العربية السعودية مستعدون ومنفتحون على ذلك".

وكشف "محمد صلاح نجم عالمي وأيقونة عربية ومسلمة ويعد نموذجا مثاليا ويناسب هوية الدوري السعودي، قرار تجديده مع ليفربول كان قراره الشخصي، لكن ربط اسمه بالدوري السعودي كان موجودا من أول يوم رغم أنه لم تكن هناك مفاوضات لكن من الرائع ربط اسمه ببطولتنا".

وشدد "90% من الأخبار المنتشرة عن اقتراب لاعبين من الدوري السعودي غير صحيحة، وأي لاعب يجدد عقده يقال أنه كان في طريقه لدورينا".

وتابع وزير الرياضة السعودي "محمد صلاح أيقونة عربية ومسلمة ويناسب هوية الدوري السعودي، وقرار التجديد مع ليفربول قراره الشخصي، ولم تكن هناك مفاوضات للانضمام إلى مسابقتنا لكن من الجيد ربط اسمه بالدوري السعودي".

واختتم تصريحاته "أي لاعب يجدد عقده يقال أنه كان في الطريق للدوري السعودي وفي الحقيقة 90% من هذه الأخبار غير صحيحة".

كأس العالم 2026، المقرِّر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستكون أول نسخة من البطولة بمشارَكة 48 منتخباً، بعد أن كانت تقتصر على 32 منتخباً منذ 1998 وحتى 2022. هذه الزيادة رفعت عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات.

وبينما لم يُتخذ بعد قرار رسمي بزيادة عدد المنتخبات في نسخة 2034 إلى 64، فإن فكرة التوسعة الجديدة تلقى دعماً متزايداً في أوساط اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول).

رغم الدعم الذي يحظى به المقترح من قِبل دول أميركا الجنوبية، فإنه يواجه انتقادات شديدة من أقطاب كروية أخرى. فقد وصف ألكسندر تسيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الفكرة بأنها «فكرة سيئة»، في تصريحاته الأخيرة.

كما أعلن رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف)، فيكتور مونتالياني، رفضه للمقترح، بينما أكّد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن التوسعة المقترحة «ستُحدث فوضى»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وزير الرياضة السعودي محمد صلاح كأس العالم
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