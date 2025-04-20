كرة طائرة - الأهلي يستهل مشوار الدفاع عن لقب إفريقيا بالفوز على الفتح الرباطي

استهل فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة مشوار الدفاع عن لقب بطولة إفريقيا بالفوز على الفتح الرباطي المغربي.

وتستضيف ليبيا منافسات بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة حتى يوم 30 أبريل الجاري.

وتغلب الأهلي على الفتح الرباطي بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بالأشواط الثلاثة بنتيجة (29-27 و25-20 و25-22).

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية رفقة فرق الفتح المغربي والحرس الجمهوري الكونغولي ووحدة الخدمات العامة الكينية وكاستل الجزائري ونيمو ستارز الأوغندي.

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو:

حسام يوسف - عبد الحليم عبو - مصطفى جابر - زياد أسامة - سيف عابد - محمد عسران - أحمد عزب - عبد الرحمن الحسيني - إسلام محمد - يوندر جارسيا - محمد رمضان - خالد عادل - محمد عثمان - عبد الرحمن سعودي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا برصيد 16 لقبا وبفارق 10 ألقاب عن الصفاقسي التونسي أقرب منافسيه.

ونجح الأهلي في تحقيق اللقب في آخر 5 مشاركات شارك بهم في البطولة بينما غاب الفريق عن نسختي 2021 و2023.