"لخلوها من المخالفات".. الأعلى للإعلام يحفظ شكاوى الزمالك والأهلي ضد برنامج ملعب البلد

حفظ المجلس الأعلى للإعلام الشكاوى المقدمة من ناديي الزمالك والأهلي بشأن برنامج ملعب البلد الذي يُعرض عبر قناة صدى البلد.

وكان ناديا الزمالك والأهلي قد تقدما بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام ضد برنامج ملعب البلد.

وكشف بيان المجلس الأعلى للإعلام: "حفظ الشكاوى المقدمة من نادي الزمالك والنادي الأهلي بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج ملعب البلد المذاع عبر قناة صدى البلد بتاريخ 22 مارس 2025".

وتابع "في ضوء ماتبين بعد مراجعة الحلقة من خلوها من أية مخالفات".

وكان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام يزعم فيها إساءة مقدم البرنامج للنادي ورئيسه بسبب أنباء تعاقد الأهلي مع أحمد زيزو.

وذكر بيان الأعلي للإعلام وقتها: "قال الزمالك في شكواه، إن مجلس إدارة النادي وجماهيره فوجئوا بتعمد البرنامج ومقدمه الإساءة لرئيس نادي الزمالك وجماهيره وبث الفتنة والتعصب ونشر أخبار كاذبة بالحلقة التي حملت عنوان (الأهلي هيفاوض حسين لبيب وميدو إمتى؟.. ماركو مراد وتعليق ناري عن صفقة زيزو والأهلي: الفلوس بتتكلم)، والمنشورة على الصفحة الرسمية لقناة صدى البلد الفضائية على اليوتيوب والمتداولة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان: "تضمنت الشكوى أن الحلقة حملت عبارات واضحة وصريحة بتعمد الإساءة من نادي الزمالك ورئيسه وجماهيره."

وأتم البيان: "رصدت الإدارة العامة للرصد بالمجلس، مناشدة الإعلامي إبراهيم المنيسي، عبر برنامجه الذي يقدمه على اليوتيوب، بالتحقيق مع ذات القناة والبرنامج، بسبب نفس الفقرة، معتبرًا أن ذلك هجومًا على النادي الأهلي، واحيلت الشكوتان إلى لجنة الشكاوى بالمجلس، لإعمال شئونها فيهما."

وكان الزمالك أعلن تقدمه بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد ماركو مراد مقدم برنامج ملعب البلد عبر قناة صدى البلد.

وطالب الزمالك في شكواه باتخاذ القرار المناسب تجاه ما وصفه بـ "التجاوزات التي لا تتناسب مع الأكواد الإعلامية المعمول بها من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تهدف إلى مناح صحي يساهم في الارتقاء بالإعلام الرياضي".

وبرر الزمالك في شكواه: "نظرا لما صدر من مقدم برنامج ملعب البلد خلال حلقة يوم السبت الماضي على شاشة القناة، بعدما تحدث بأسلوب تعمد من خلاله السخرية والتقليل من كيان نادي الزمالك ومسؤوليه."