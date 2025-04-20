برشلونة يكشف طبيعة إصابة ليفاندوفسكي

الأحد، 20 أبريل 2025 - 13:14

كتب : FilGoal

هدف ليفاندوفسكي - ريال مدريد - برشلونة

كشف نادي برشلونة طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

تعرض روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة لإصابة رفقة فريقه في مباراة سيلتا فيجو ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "الفحوصات الطبية تُؤكد إصابة روبرت ليفاندوفسكي في الفخذ الأيسر".

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وأضاف البيان "سيتحدد موعد عودته للتدريبات بناء على سرعة تعافيه".

وتم استبدال المهاجم البولندي في الدقيقة 78 بدلا من جافي بناء على طلبه عقب تعرضه للإصابة.

وكشفت صحيفة آس أن اللاعب البالغ من العمر 36 عاما أصيب بتمزق في العضلة الضامة وسيبتعد لمدة 3 أسابيع بشكل مبدئي.

وأفادت الصحيفة أن ليفاندوفسكي لن يشارك في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد يوم السبت المقبل.

وسيغيب أيضا ليفاندوفسكي عن مباراتي إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولن يلعب ليفاندوفسكي أيضا ضد ريال مايوركا وبلد الوليد.

الفوز على سيلتا فيجو رفع رصيد برشلونة إلى 73 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي سيواجه أتليتك بلباو في الجولة ذاتها.

فيما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 43 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

برشلونة روبرت ليفاندوفسكي
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