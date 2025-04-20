الجزيرة الإماراتي ينفي رحيل عموتة لتدريب العراق

نفى نادي الجزيرة الإماراتي التقارير الصحفية الخاصة برحيل المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق من أجل تدريب منتخب العراق.

ويقود الحسين عموتة فريق الجزيرة الإماراتي في الوقت الحالي وتوج أمس السبت بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وكشفت صحيفة الخليج الإماراتية في وقت سابق أن الاتحاد العراقي قد طلب بشكل رسمي التعاقد مع عموتة.

وجاء بيان نادي الجزيرة كالآتي:

"ينفي نادي الجزيرة صحة التقارير الإعلامية التي صدرت بعد نهاية المباراة النهائية لمسابقة كأس مصرف أبوظبي والتي تحدثتعن تولي مدرب الفريق الحسين عموتة تدريب المنتخب العراقي الشقيق بداية من يوم الإثنين المقبل".

"ويؤكد نادي الجزيرة أن هذه التقارير غير صحيحة تماما وأن المدرب ملتزم بتعاقده مع النادي، ويطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر الشائعات واستقاء الأخبار المتعلقة بالنادي ومنتسبيه من مصدرها الرسمي المعتمد".

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم منتصف أبريل الجاري إنهاء التعاقد مع الإسباني خيسوس كاساس.

جاء قرار انفصال الاتحاد العراقي عن كاساس، تصديقا على تكهنات التقارير العراقية في الأسابيع الأخيرة، والتي توقعت انتهاء علاقة الطرفين.

بدأت التكهنات بعد النتيجتين المخيبتين للمنتخب العراقي في مباراتي شهر مارس من تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

أسود الرافدين تعادلوا أولا مع الكويت في مدينة البصرة بهدفين لكل فريق، قبل أن يخسر العراق ضد فلسطين في الجولة التالية على ملعب عمان الدولي في الأردن بهدفين مقابل هدف.

تعثران أضعفا حظوظ العراق في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم لصالح الأردن، إذ يملك العراق حاليا 12 نقطة في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية للتصفيات، خلف كوريا الجنوبية المتصدرة برصيد 16 نقطة، والأردن صاحبة المركز الثاني برصيد 13 نقطة، والتي جمعت 4 نقاط في مارس بعد الفوز على فلسطين ثم التعادل مع كوريا الجنوبية.