ريليفو: روديجر يحتاج للخضوع لعملية جراحية.. ولكن

كشفت منصة ريليفو أن أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد يلعب منذ فترة وهو يشعر بألم في ركبته.

وأوضح التقرير أن المدافع الألماني لا يريد التوقف عن اللعب رغم شعور بالألم، رغم أنه خاض بعض المباريات عندما كان بالكاد يستطيع الركض.

ولا يُستبعد أن يخضع روديجر لعملية جراحية لعلاج الإصابة في ركبته اليسرى، ولكن سيتم اتخاذ القرار بعد انتهاء الموسم، وفقا للتقرير.

روديجر هو ثالث أكثر اللاعبين مشاركةً مع ريال مدريد هذا الموسم.

إذ لعب 47 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 1.

ويسعى ريال مدريد لملاحقة المتصدر برشلونة حين يلاقي أتليتك بلباو مساء الاحد، فالفارق حاليا 7 نقاط لصالح الفريق الكتالوني.

بعدها سيستعد الفريق الملكي لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل.