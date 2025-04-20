عبد المنعم يعود لقائمة نيس في مواجهة أنجيه
الأحد، 20 أبريل 2025 - 12:13
كتب : FilGoal
عاد محمد عبد المنعم لقائمة فريقه نيس في مواجهة أنجيه بعد تعافيه من الإصابة.
ويحل أنجيه ضيفا على نيس ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي يوم الأحد.
وتسببت الإصابة في غياب عبد المنعم عن مباراة ستراسبورج الأخيرة.
وظهر اسم عبد المنعم في القائمة التي أعلنها نيس قبل ساعات من اللقاء.
المدافع البالغ من العمر 26 عاما انتقل من الأهلي إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وظهر عبد المنعم في 16 مباراة مع نيس هذا الموسم.
بواقع 10 في الدوري الفرنسي، و4 في الدوري الأوروبي، و2 في كأس فرنسا.
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