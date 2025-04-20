صحيفة الرياضية: الهلال يدرس استعارة ثنائي الدوري السعودي في مونديال الأندية

يدرس نادي الهلال تدعيم صفوف فريقه بثنائي من الدوري السعودي في كأس العالم للأندية.

ويضع الهلال الثنائي روجر إيبانيز مدافع أهلي جدة وموسى ديابي لاعب اتحاد جدة ضمن الحلول المطروحة لتدعيمات كأس العالم.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال يضع استعارة الثنائي حلا اضطراريا قد يلجأ إليه.

ويسعى الهلال لتدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية، لكن تخشى إدارة النادي في عدم النجاح بتوفير ميزانية تسمح بإبرام تعاقدات كبرى.

ويلقى الحل المقترح تأييد عدد من مسؤولي الهلال لتوفير الوقت والمال ويقلل من نسب المخاطرة الموجودة في توقيع تعاقدات جديدة وإلغائها بعد مشاركة المونديال.

وأشار التقرير وفقا لمصادر صحيفة الرياضية أنه قد وقع الاختيار على الثنائي إيبانيز وديابي لتدعيم الهلال.

ويسعى الهلال لاستغلال فترة التعاقدات الاستثنائية لضم اللاعبين ثم العودة إلى أنديتهم بعد نهاية مونديال الأندية.

ويستهل الهلال مشواره بمواجهة ريال مدريد يوم 18 يونيو المقبل على ملعب هارد روك في ميامي.