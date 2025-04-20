صحيفة الخليج: منتخب العراق يفاوض عموتة

دخل الاتحاد العراقي لكرة القدم في مفاوضات رسمية من أجل التعاقد مع المغربي الحسين عموتة.

ويقود الحسين عموتة فريق الجزيرة الإماراتي في الوقت الحالي وتوج أمس السبت بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وكشفت صحيفة الخليج الإماراتية أن الاتحاد العراقي قد طلب بشكل رسمي التعاقد مع عموتة.

وأشار التقرير إلى عدم وصول الاتحاد العراقي لرد نهائي بشأن طلب التعاقد مع عموتة حتى الآن.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم منتصف أبريل الجاري إنهاء التعاقد مع الإسباني خيسوس كاساس.

جاء قرار انفصال الاتحاد العراقي عن كاساس، تصديقا على تكهنات التقارير العراقية في الأسابيع الأخيرة، والتي توقعت انتهاء علاقة الطرفين.

بدأت التكهنات بعد النتيجتين المخيبتين للمنتخب العراقي في مباراتي شهر مارس من تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

أسود الرافدين تعادلوا أولا مع الكويت في مدينة البصرة بهدفين لكل فريق، قبل أن يخسر العراق ضد فلسطين في الجولة التالية على ملعب عمان الدولي في الأردن بهدفين مقابل هدف.

تعثران أضعفا حظوظ العراق في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم لصالح الأردن، إذ يملك العراق حاليا 12 نقطة في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية للتصفيات، خلف كوريا الجنوبية المتصدرة برصيد 16 نقطة، والأردن صاحبة المركز الثاني برصيد 13 نقطة، والتي جمعت 4 نقاط في مارس بعد الفوز على فلسطين ثم التعادل مع كوريا الجنوبية.

فرص العراق في التأهل

ويتبقى في المجموعة جولتين لنهاية تلك المرحلة من التصفيات، فيهما يلعب العراق مع كوريا الجنوبية بالبصرة، والأردن مع عمان، ثم يحل العراق ضيفا على الأردن في الجولة الختامية يوم 10 يونيو المقبل.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في تلك المرحلة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، ليمثلون 6 مقاعد آسيوية عن المجموعات الثلاث من أصل 8 مقاعد كاملة ممنوحة لآسيا في تلك النسخة من كأس العالم.

على الجانب الآخر، يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع عن المجموعات الثلاث إلى المرحلة الرابعة من التصفيات.

وفيها ستقسم الفرق الستة على مجموعتين، وذلك للتنافس على مقعدين آخرين مباشرين مؤهلين إلى كأس العالم، يذهبان إلى متصدري المجموعتين.

وختاما، يلعب ثاني كل مجموعة من مجموعتي المرحلة الرابعة، ملحق أخير في المرحلة الخامسة من التصفيات، يتأهل الفائز فيه إلى ملحق عالمي يتكون من فريق ممثل عن قارة آسيا، وفريق آخر من إفريقيا ومثله عن أمريكا الجنوبية، ومقعد آخر لقارة أوقيانوسيا، بجانب فريقين من قارة أمريكا الشمالية، إذ يلعب المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا مباراتين ذهابا وإيابا، على أن يلعب الفريقان المتأهلان ملحقا نهائيا مع المنتخبين صاحبا التصنيفين الأعلى، ليتأهل فريقان إلى كأس العالم ويكملان عقد المتأهلين الـ48 عن قارات العالم الست.

ماذا قدم كاساس؟

ويرحل خيسوس كاساس عن العراق بعد مسيرة امتدت منذ سنة 2022 حتى الآن.

الإسباني صاحب الـ51 عاما قاد العراق في 33 مباراة. فاز في 20 مباراة، وتعادل في 4 وخسر 9 مباريات.

مساعد لويس إنريكي السابق في تدريب منتخب إسبانيا وبرشلونة، وشريكه في النجاحات كافة مع الفريق الكتالوني، قاد أسود الرافدين أيضا للتتويج بكأس الخليج عام 2023 في العراق، وذلك في أول تتويج عراقي منذ لقب كأس آسيا عام 2007.