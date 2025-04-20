مواعيد مباريات الأحد 20 أبريل 2025.. ليفربول وأرسنال وريال مدريد

يشهد اليوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 عددا من المباريات الهامة في مختلف المنافسات.

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الدوري الإنجليزي

يحل أرسنال ضيفا على إبسويتش ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة في تمام الثالثة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يحل تشيلسي ضيفا على فولام ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف مانشستر يونايتد فريق ولفرهامبتون ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

أما ليفربول فيحل ضيفا على ليستر سيتي في الخامسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق أتليتك بلباو ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل إنتر ضيفا على بولونيا في تمام السادسة مساء.

بينما يستضيف ميلان فريق أتالانتا في التاسعة إلا ربع مساء.

وتذاع المباريات عبر شبكة أبوظبي الرياضية بريميوم.

الكونفدرالية

يستضيف سيمبا فريق ستيلينبوش في تمام الثالثة عصرا بذهاب ربع النهائي.

بينما يستضيف نهضة بركان فريق شباب قسنطينة في تمام التاسعة مساء.