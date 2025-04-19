البطولة الأولى.. النني يتوج بكأس الرابطة مع الجزيرة الإماراتي

السبت، 19 أبريل 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

محمد النني

بمشاركة محمد النني، توج الجزيرة بكأس الرابطة الإماراتية على حساب شباب الأهلي دبي، متصدر الدوري الحالي.

محمد النني

النادي : الجزيرة

الجزيرة

جاء ذلك بالفوز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد.

وشارك النني مع الجزيرة منذ بداية المباراة إلى نهايتها.

تقدم الجزيرة مبكرا في الدقيقة 10 بهدف عبد الله رمضان، بعد تمريرة من فينيسيوس ميلو.

وفي الدقيقة 50 تعادل الإيراني سردار أزمون لشباب الأهلي دبي.

وفي الدقيقة 55 سجل نيسكينس كيبانو الهدف الثاني الذي حسم تتويج الجزيرة، بصناعة فينيسيوس ميلو مجددا.

ويحتل الجزيرة المركز السادس في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 31 نقطة.

بينما يتصدر شباب الأهلي دبي ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة.

محمد النني الدوري الإماراتي شباب الأهلي دبي الجزيرة الإماراتي
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