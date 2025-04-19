هشام نصر: هذه حقيقة حصول الزمالك على 600 مليون.. وزيزو يريد ضعف عقده

السبت، 19 أبريل 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

هشام نصر

كشف هشام نصر نائب رئيس الزمالك عن حقيقة حصول ناديه على 600 مليون جنيه بعد بدء الأعمال في فرع النادي الجديد.

وقال نصر عبر إم بي سي مصر: "فرع الزمالك الجديد مشروع كبير للغاية وخلال سنة أو سنة ونصف سنكمل بناء المرحلة الأولى".

وأضاف "لم نفصح عن موعد حفل إعلان إنشاء الفرع الجديد حتى ننتهي من بعض الأعمال فيه".

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وأكمل "حزين لانتهاء علاقتنا بزيزو بهذا الشكل، ما يحدث الآن خرج عن النطاق، إذا لديه أي حقوق سيحصل عليها، وإذا لدينا حقوق سنحصل عليها".

وتابع "زيزو يدعي أن لديه مبالغ أخرى من الزمالك ويريد الحصول على ضعف عقده".

وأكمل "الزمالك لم يحصل على 600 مليون جنيه هذا غير حقيقي".

وواصل "أنا لا أعمل في ألعاب الصالات في الزمالك، أنا نائب رئيس النادي، فرق الصالات تمر بفترة تغيير شامل، عندما أتينا كان الموسم جاريا بالفعل، وتم منع الزمالك من القيد بسبب ديون للاتحادات واللاعبين".

وأوضح "أقر وأعترف أننا ارتكبنا بعض الأخطاء كإدارة".

وشدد "من أين ميزانية الأهلي الكبيرة؟ لا أعرف، عليك سؤال مسؤولي الأهلي، لكن في الزمالك خلال الأعوام الماضية خسر الداعمين والرعاة وهذا البناء يأخذ الكثير من الوقت".

وأردف "الأهلي من المفترض أن يتم خصم منه 3 نقاط آخرين بعد الانسحاب ضد الزمالك، ولن نترك حقوقنا في هذا الشأن، اللائحة طبقت علينا الموسم الماضي ويجب تطبيقها على الأهلي أيضا".

وأتم "أناشد رئيس الجمهورية لدعم الأندية الجماهيرية، لا يجوز أن يكون ناديا واحدا فقط نتائجه أفضل من المنتخب الوطني".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة.

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