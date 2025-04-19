أحمد سالم: على زيزو الالتزام بعقده مع الزمالك.. وهذه حقيقة المفاوضات مع محمد شريف

السبت، 19 أبريل 2025 - 23:22

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - زيزو

كشف أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك عن موقف النادي من أزمة أحمد سيد "زيزو" في الوقت الحالي ومطالباته بالحصول على مستحقات مالية من الأبيض.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال سالم عبر قناة أون سبورت: "سيتم حساب نسبة مشاركة زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم ومعرفة ما له من مكافآت وما عليه من غرامات وسيتم الإعلان عن كل ذلك في بيان رسمي من النادي، والزمالك ملتزم بدفع أي مستحقات عليه وأي حقوق له سيحصل عليها".

وأضاف "من المفترض أن يلتزم زيزو في تدريبات الزمالك كلاعب في الفريق لكنه متغيب منذ الأزمة وحتى اليوم، ويتم تطبيق اللائحة عليه مثل أي لاعب متغيب، وإذا عاد للتدريبات أمر مشاركته يخص الجهاز الفني ومدير الكرة".

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وواصل "حديث زيزو دائما كان به الكثير من الحماس عن التجديد مع الزمالك وانتمائه للنادي وكان يجب أن يكون أكثر شفافية معنا لأن أي لاعب محترف يخبر ناديه بالعروض المقدمة له وأعتقد أن نهاية زيزو مع الزمالك لم تكن هي المفضلة للكثير وكنت أتمنى أن تكون نهايته بشكل أفضل".

وأكمل "لا أعرف من نصح زيزو ليفعل ما فعله، ولكن كان من الأفضل له أن يخبرنا أنه لديه بعض العروض سواء من داخل مصر أو خارجها، الصراحة والوضوح في هذه المواقف أفضل لأن الحقيقة لا تختفي ومحاولات كسب الجماهير بأشياء غير صحيحة وتصدير المشاكل للجماهير لم يكن هو المطلوب".

ووجه له رسالة قائلا: "أقول لـ زيزو عليك الالتزام بعقدك مع الزمالك حتى آخر يوم فيه واحصل على حقوقك بالكامل، فنحن لا نرى هذا النوع من التعامل في أوروبا".

وشدد "نحتاج تطبيق قواعد اللعب المالي في أسرع وقت لأن الأندية الشعبية تراجعت بشكل كبير جدا وحل بدلا منها أندية الشركات التي تصرف مئات الملايين ولا تحقق أي مكاسب مالية، وهناك أندية أخرى لا نعرف مصادر تمويلها بالكامل وهذا يضر الأندية الشعبية".

وأكد "لا يصح أن يكون هناك ناد دخله جنيه ويصرف 100 جنيه ونحن نرى المدرجات فارغة في مبارياته".

وعن الصفقات واحتمال ضم محمد شريف قال: "أغلب ما يقال عن صفقات الزمالك هو اجتهاد، وإذا اتفقنا مع أحد اللاعبين المعلومات ستخرج عن طريق اللجنة الفنية".

وأوضح "صفوف الزمالك مكتملة تقريبا ولدينا نقص فقط في الأجنحة، ولن نضم الكثير من اللاعبين مثلما كان يحدث سابقا بل سنتعاقد مع ما يحتاجه الفريق فقط".

وأتم تصريحاته "نموذج مثل الونش جعل الانتماء يغلب الأمور المادية وهو فكر أنه أحد قادة الفريق وسيعتزل في الزمالك ليكون له مكانة بين الجمهور والإدارة".

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