منتخب مصر للشباب يتعادل مع الجونة وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا

تعادل منتخب مصر للشباب مع منافسه الفريق الأول لـ الجونة بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما.

وتستضيف مصر نهائيات أمم إفريقيا للشباب بدءا من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل.

ويخوض منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه معسكرا مغلقا لحين افتتاح البطولة ضد جنوب إفريقيا يوم 27 أبريل.

وسجل محمد سمير لمنتخب مصر في الدقيقة الثامنة، بينما تعادل الجونة في الدقيقة 45.

ولعب منتخب مصر بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر

خط الدفاع: محمد سمير - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مؤمن شريف

خط الوسط: أحمد كاباكا - محمد السيد - سيف سفاجا

خط الهجوم: عمر خضر - أحمد شرف - مهند محمد

بطولة إفريقيا للشباب يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.

وجاءت نتائج القرعة

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

وجاءت المنتخبات المشاركة كالتالي: مصر - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - غانا - تنزانيا - نيجيريا - تونس - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - زامبيا - كينيا - سيراليون

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.