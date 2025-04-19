مكتوميناي يواصل التألق ويقود نابولي للفوز على مونزا

فاز نابولي على منافسه مونزا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل سكوت مكتوميناي هدف نابولي الوحيد.

وواصل مكتوميناي التألق بتسجيله للمباراة الثانية تواليا.

وتمكن لاعب مانشستر يونايتد السابق من تسجيل هدفين في الجولة الماضية ضد إمبولي.

منذ موسم 2007-2008 لم يتمكن لاعب وسط من تسجيل 9 أهداف على الأقل لنابولي في بطولة الدوري إلا ماريك هامسيك ومكتوميناي.

وسجل مكتوميناي الهدف في الدقيقة 72 برأسية بعد عرضية من جياكومو راسبادوري.

وبهذا الفوز وصل نابولي للنقطة 71 بالتساوي مع إنتر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يواجه إنتر خصمه بولونيا في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل.

وتجمد رصيد مونزا عند النقطة 15 كمتذيل لجدول الترتيب ويقترب من الهبوط للدرجة الثانية.