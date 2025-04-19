مؤتمر مدرب صنداونز: طريقة الأهلي استثنائية.. وهذا ما يجب أن نفعله

السبت، 19 أبريل 2025 - 21:06

كتب : FilGoal

ميجيل كاردوزو

أشاد ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق ماميلودي صنداونز بقوة منظومة الأهلي الدفاعية في مواجهة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كاردوزو في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أننا لم نقدم المباراة المثالية اليوم ولكن كما قلت هذه مباراة نموذجية في نصف النهائي".

وأضاف "الفريقان حاولا استعمال أسلحتهما وتفادي استقبال الأهداف لأنه أمر مهم بالنسبة للطرفين".

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وأوضح "هم دافعوا ونحن أيضا دافعنا ولكن الطريقة التي يلعب بها الأهلي استثنائية وكذلك طريقة البناء".

وتابع "نعرف جيدا أنهم أرادوا إغلاق وسط الملعب والدفاعات وفعلوا ذلك ولكن على كل حال لم نستطع تسجيل الأهداف لأننا واجهنا دفاعا حصينا من الأهلي".

وأكمل "نحن ننظم الفريق ليجاري المنظومة الدفاعية للأهلي. لم تكن هناك الكثير من الفرص في المباراة ويجب أن نستفيد من هذه الأمور وأن نعرف جودة لاعبي الأهلي وأن نعرف كيف نتعامل مع الكرات المرتدة".

واختتم "ربما هذه المباراة مثل التي لعبناها أمام الترجي ولكننا سجلنا هناك بينما لم نسجل اليوم. لدينا مباراة عودة يمكننا التسجيل فيها وسنذهب بكامل حماسنا".

وتعادل الأهلي خارج الأرض مع صنداونز بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت اليوم السبت.

موعد مباراة الأهلي وصنداونز

ويلعب الأهلي ضد صنداونز يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل 2025 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة. وذلك بعد تعديل التوقيت في مصر للتوقيت الصيفي بتقديم التوقيت ساعة واحدة مع بداية يوم الجمعة 25 أبريل، لتقام 7 مساء بدلا من 6 مساء.

وتقام على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD6.

ميجيل كاردوزو صنداونز الأهلي
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