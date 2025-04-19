خبر حزين لـ برشلونة.. آس: الكشف عن مدة غياب ليفاندوفسكي

تعرض روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة لإصابة رفقة فريقه في مباراة سيلتا فيجو.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

وفاز برشلونة على سيلتا فيجو 4-3 في مباراة مثيرة ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وتم استبدال المهاجم البولندي في الدقيقة 78 بدلا من جافي بناء على طلبه عقب تعرضه للإصابة.

وكشفت صحيفة آس أن اللاعب البالغ من العمر 36 عاما أصيب بتمزق في أوتار الركبة وسيبتعد لمدة 3 أسابيع بشكل مبدئي.

وأفادت الصحيفة أن ليفاندوفسكي لن يشارك في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد يوم 26 أبريل الجاري.

وسيغيب أيضا ليفاندوفسكي عن مباراتين إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولن يلعب ليفاندوفسكي أيضا ضد ريال مايوركا وبلد الوليد.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 73 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي سيواجه أتليتك بلباو غدا في الجولة ذاتها.

فيما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 43 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.