كرة يد – اجتماع بين هشام نصر وفرناندو باربيتو مدرب الزمالك لمناقشة أسباب تراجع النتائج

عقد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، جلسة مطولة مع الإسباني فرناندو باربيتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد، لمناقشة أسباب تراجع النتائج خلال الموسم الحالي.

وخسر الزمالك لقب كأس مصر أمام الأهلي وأيضا الدوري المصري.

وأوضح الزمالك عبر مركزه الإعلامي أن الجلسة شهدت مناقشة ما دار في نهائي كأس مصر، حيث تقرر عدم التقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة اليد بشأن الأخطاء التحكيمية التي شهدها اللقاء.

وأكد الزمالك أن الاجتماع تناول أبرز احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها التعاقد مع ثنائي أجنبي لتدعيم الصفوف، استعدادًا للمشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي، وأبطال الكؤوس الإفريقية، المقرر إقامتهما خلال شهر مايو المقبل، وذلك بهدف تحقيق تطلعات جماهير النادي التي تساند وتدعم الفريق في كل الأوقات.

وشدد الزمالك أن هشام نصر أبلغ المدير الفني بقرار مجلس إدارة النادي بالاستغناء عن أي لاعب مهما كانت مكانته أو أهميته في حال ثبوت دخوله في مفاوضات أو اتفاق مع أي نادٍ آخر، حفاظًا على تركيز الفريق واستقراره خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على التزام جميع اللاعبين بسياسة النادي.