خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الأهلي وصنداونز في إياب نصف نهائي الأبطال

تم فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي خارج الأرض مع صنداونز بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت اليوم السبت.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

100 جنيه للدرجة الثالثة

200 جنيه للدرجة الثانية

400 جنيه للدرجة الأولى

1000 جنيه للمقصورة

ويمكنك حجز التذاكر من هنا

موعد مباراة الأهلي وصنداونز

ويلعب الأهلي ضد صنداونز يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل 2025 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة. وذلك بعد تعديل التوقيت في مصر للتوقيت الصيفي بتقديم التوقيت ساعة واحدة مع بداية يوم الجمعة 25 أبريل، لتقام 7 مساء بدلا من 6 مساء.

وتقام على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD6.