كوكا يصنع هدف لو هافر في الخسارة أمام باريس

السبت، 19 أبريل 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - لو هافر

شارك المحترف المصري أحمد حسن "كوكا" لاعب لو هافر في خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وفاز باريس على لو هافر بثنائية مقابل هدف في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

واستطاع كوكا صناعة هدف فريقه الوحيد في المباراة.

ثنائية باريس سجلها كل من ديزري دوي وجونكالو راموس.

ولعب كوكا 64 دقيقة من المباراة قبل أن يغادر أرض الملعب.

وتعد المشاركة هي رقم 13 لكوكا مع لوهافر في الدوري هذا الموسم، وذلك بعدما انتقل للفريق في يناير الماضي.

وخلال هذه الفترة سجل كوكا هدفين وصنع آخر.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى النقطة 77 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 23 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد لو هافر عند النقطة 27 في المركز الـ16 والذي يؤدي للهبوط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

أحمد حسن كوكا لو هافر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(2) سيتي.. فوز السماوي هدف مصطفى لا يكفي وكذلك "ركلة ألفاريز".. نانت يخسر أمام رين في الدوري الفرنسي خبر في الجول - 6 غرز لـ تريزيجيه في الرأس.. وموعد انضمامه لـ الأهلي بمشاركة متأخرة لـ طارق حامد.. ضمك ينتصر على الخلود بثلاثية الركلات الثابتة انتهت في الدوري الفرنسي - رين (2)-(1) نانت الدوري القطري – إصابة تريزيجيه وخسارة حمدي فتحي في الجولة الأخيرة هل ينضم تريزيجيه وعبد القادر وحمدي فتحي لـ الأهلي بعد نهاية الدوري القطري نيستلروي: صلاح يملك معايير النخبة ويثبت ذلك كل أسبوع
أخر الأخبار
منتخب مصر للشباب يتعادل مع الجونة وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا 47 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - قيادة جابونية.. كاف يعلن حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
مكتوميناي يواصل التألق ويقود نابولي للفوز على مونزا ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب صنداونز: طريقة الأهلي استثنائية.. وهذا ما يجب أن نفعله ساعة | الكرة المصرية
خبر حزين لـ برشلونة.. آس: الكشف عن مدة غياب ليفاندوفسكي ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو والقناة الناقلة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب أورلاندو: استحوذنا على الكرة دون استغلال الفرص 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش 4 وكيل قندوسي: تقرير الطبيب حدد مدة الغياب.. ورسالة اللاعب لـ شيكابالا والملاح