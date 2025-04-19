كوكا يصنع هدف لو هافر في الخسارة أمام باريس

شارك المحترف المصري أحمد حسن "كوكا" لاعب لو هافر في خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وفاز باريس على لو هافر بثنائية مقابل هدف في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

واستطاع كوكا صناعة هدف فريقه الوحيد في المباراة.

ثنائية باريس سجلها كل من ديزري دوي وجونكالو راموس.

ولعب كوكا 64 دقيقة من المباراة قبل أن يغادر أرض الملعب.

وتعد المشاركة هي رقم 13 لكوكا مع لوهافر في الدوري هذا الموسم، وذلك بعدما انتقل للفريق في يناير الماضي.

وخلال هذه الفترة سجل كوكا هدفين وصنع آخر.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى النقطة 77 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 23 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد لو هافر عند النقطة 27 في المركز الـ16 والذي يؤدي للهبوط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.