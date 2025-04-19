هاتريك وريمونتادا.. أولمو ورافينيا يقودان برشلونة لقلب الطاولة على سيلتا فيجو في مباراة مجنونة

السبت، 19 أبريل 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

رافينيا - أولمو - برشلونة ضد سيلتا فيجو

حقق برشلونة 3 نقاط ثمينة في صراع الصدارة مع ريال مدريد بالدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على سيلتا فيجو 4-3 في مباراة مثيرة ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة: فيران توريس وداني أولمو ورافينيا (هدفين).

أخبار متعلقة:
ماركا: نيجريرا وزوجته ورئيسا برشلونة.. تحديد موعد جلسة الشهادة في القضية الأشهر ميسي: لم أكن مرتاحا مع سان جيرمان وكنت أنوي العودة إلى برشلونة.. وجوارديولا من عالم آخر لاوتارو: إنتر لا يستسلم أبدا.. وسنفكر في لقاء برشلونة لاحقا مدرب دورتموند: خسرنا أمام برشلونة منذ الذهاب.. وكنا قريبين من تحقيق المعجزة

فيما تكفل بورخا إيجليسياس بتسجيل 3 أهداف (هاتريك) لصالح سيلتا فيجو.

بورخا إيجليسياس مهاجم سيلتا فيجو أصبح ثاني لاعب يسجل خارج أرضه ثلاثية (هاتريك) ضد برشلونة في القرن الحادي والعشرين بعد دييجو فورلان مع فياريال في مايو 2005.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 73 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي سيواجه أتليتك بلباو غدا في الجولة ذاتها.

فيما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 43 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

وصف المباراة

بدأ برشلونة المباراة بضغط هجومي وبتسديدة قوية عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وبعد مجهود فردي مميز عن طريق فيران توريس أنهاه بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 13.

وأدرك سيلتا فيجو التعادل بعد خطأ فادح من الحارس فويتشيك تشيزني استغلها بابلو دوران ونجح في استخلاص الكرة ثم مررها لزميله بورخا إيجليسياس الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك في الدقيقة 15.

وأضاف بورخا الهدف الثاني لسيلتا فيجو والثاني الشخصي له في المباراة عند الدقيقة 52.

وسجل سيلتا الهدف الثالث أيضا عن طريق بورخا إيجليسياس المنطلق بشكل منفرد من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء يسدد كرة قوية داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 62.

وبعد هجمة منظمة من لاعبي برشلونة بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها رافينيا بتمريرة بينية تجاه داني أولمو المخترق لمنطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيقة 64.

ومن عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق لامين يامال إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها رافينيا برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع حصل داني أولمو على ركلة جزاء ترجمها رافينيا إلى الهدف الرابع في الوقت القاتل.

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسبااني
نرشح لكم
خبر حزين لـ برشلونة.. آس: الكشف عن مدة غياب ليفاندوفسكي انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(3) سيلتا فيجو.. 3 نقاط ثمينة تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سيلتا.. وأولمو ويامال بديلان مؤتمر أنشيلوتي: نشعر بالألم بعد ما حدث أمام أرسنال.. وهذا موقفي من تدريب البرازيل لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان وروما وجهتان محتملتان لـ أنشيلوتي كوبيه: أفلت للمرة الثانية؟ موقف مبابي من كلاسيكو الكأس بعد الإصابة ماركا: نيجريرا وزوجته ورئيسا برشلونة.. تحديد موعد جلسة الشهادة في القضية الأشهر وكيل كلوب يكشف حقيقة انتقاله لتدريب ريال مدريد
أخر الأخبار
منتخب مصر للشباب يتعادل مع الجونة وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا 47 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - قيادة جابونية.. كاف يعلن حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
مكتوميناي يواصل التألق ويقود نابولي للفوز على مونزا ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب صنداونز: طريقة الأهلي استثنائية.. وهذا ما يجب أن نفعله ساعة | الكرة المصرية
خبر حزين لـ برشلونة.. آس: الكشف عن مدة غياب ليفاندوفسكي ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو والقناة الناقلة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب أورلاندو: استحوذنا على الكرة دون استغلال الفرص 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش 4 وكيل قندوسي: تقرير الطبيب حدد مدة الغياب.. ورسالة اللاعب لـ شيكابالا والملاح