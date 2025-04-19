هاتريك وريمونتادا.. أولمو ورافينيا يقودان برشلونة لقلب الطاولة على سيلتا فيجو في مباراة مجنونة

حقق برشلونة 3 نقاط ثمينة في صراع الصدارة مع ريال مدريد بالدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على سيلتا فيجو 4-3 في مباراة مثيرة ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة: فيران توريس وداني أولمو ورافينيا (هدفين).

فيما تكفل بورخا إيجليسياس بتسجيل 3 أهداف (هاتريك) لصالح سيلتا فيجو.

بورخا إيجليسياس مهاجم سيلتا فيجو أصبح ثاني لاعب يسجل خارج أرضه ثلاثية (هاتريك) ضد برشلونة في القرن الحادي والعشرين بعد دييجو فورلان مع فياريال في مايو 2005.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 73 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي سيواجه أتليتك بلباو غدا في الجولة ذاتها.

فيما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 43 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

وصف المباراة

بدأ برشلونة المباراة بضغط هجومي وبتسديدة قوية عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وبعد مجهود فردي مميز عن طريق فيران توريس أنهاه بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 13.

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وأدرك سيلتا فيجو التعادل بعد خطأ فادح من الحارس فويتشيك تشيزني استغلها بابلو دوران ونجح في استخلاص الكرة ثم مررها لزميله بورخا إيجليسياس الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك في الدقيقة 15.

وأضاف بورخا الهدف الثاني لسيلتا فيجو والثاني الشخصي له في المباراة عند الدقيقة 52.

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وسجل سيلتا الهدف الثالث أيضا عن طريق بورخا إيجليسياس المنطلق بشكل منفرد من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء يسدد كرة قوية داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 62.

وبعد هجمة منظمة من لاعبي برشلونة بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها رافينيا بتمريرة بينية تجاه داني أولمو المخترق لمنطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيقة 64.

ومن عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق لامين يامال إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها رافينيا برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع حصل داني أولمو على ركلة جزاء ترجمها رافينيا إلى الهدف الرابع في الوقت القاتل.